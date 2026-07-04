Чемпионат мира04 июля 2026, 22:42 | Обновлено 04 июля 2026, 22:57
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ВИДЕО. Марокко в компенсированное время оформило разгром Канады
На 90+8-й минуте третий гол команды забил Суфьян Рахими
04 июля 2026, 22:42 | Обновлено 04 июля 2026, 22:57
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4 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счетом 3:0 в пользу марокканцев.
Последний гол сборной Марокко на 90+8-й минуте забил нападающий Суфьян Рахими.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Его гол поставил точку в поединке и вывел Марокко в следующий раунд плей-офф.
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