ВИДЕО. Марокко в компенсированное время оформило разгром Канады

4 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счетом 3:0 в пользу марокканцев.

Последний гол сборной Марокко на 90+8-й минуте забил нападающий Суфьян Рахими.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Его гол поставил точку в поединке и вывел Марокко в следующий раунд плей-офф.

ВИДЕО. Марокко в добавленное время разгромило Канаду