Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Марокко в компенсированное время оформило разгром Канады
Чемпионат мира
04 июля 2026, 22:42 | Обновлено 04 июля 2026, 22:57
131
0

ВИДЕО. Марокко в компенсированное время оформило разгром Канады

На 90+8-й минуте третий гол команды забил Суфьян Рахими

04 июля 2026, 22:42 | Обновлено 04 июля 2026, 22:57
131
0
ВИДЕО. Марокко в компенсированное время оформило разгром Канады
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

4 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счетом 3:0 в пользу марокканцев.

Последний гол сборной Марокко на 90+8-й минуте забил нападающий Суфьян Рахими.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Его гол поставил точку в поединке и вывел Марокко в следующий раунд плей-офф.

ВИДЕО. Марокко в добавленное время разгромило Канаду

По теме:
Заря в спарринге уступила хорватской Горице. Отличился Будковский
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/4 финала
Герой из Жироны. Марокко выбивает Канаду с чемпионата мира
сборная Марокко по футболу сборная Канады по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Суфьян Рахими
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Бокс | 04 июля 2026, 09:17 7
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе

Украинец может стать бойцом Zuffa Boxing

Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков
Футбол | 04 июля 2026, 19:56 0
Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков
Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков

Троссард переходит в Бешикташ

ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
Футбол | 04.07.2026, 12:09
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 04.07.2026, 03:55
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 04.07.2026, 14:16
Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира
Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 10
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22
Хоккей
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 44
Футбол
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
03.07.2026, 10:20 9
Бокс
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
03.07.2026, 04:12 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем