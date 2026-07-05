Экс-игрок Шахтера и сборной Украины согласился работать на россиянина
Чигринский возглавит «Красаву»
Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский начнет тренерскую карьеру на Кипре.
По информации ТаТоТаке, 39-летний украинец принял предложение клуба «Красава», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Именно Чигринский должен стать новым главным тренером команды.
В составе «Красавы» уже играют два украинских футболиста – Юрий Авраменко и Дмитрий Мельниченко.
Напомним, «Красава» была основана Савиным в 2021 году. После переезда из россии клуб базируется на Кипре, а по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории завоевал путевку в элитный дивизион страны.
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