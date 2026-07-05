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  4. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины согласился работать на россиянина
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 10:55 |
6144
3

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины согласился работать на россиянина

Чигринский возглавит «Красаву»

05 июля 2026, 10:55 |
6144
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Экс-игрок Шахтера и сборной Украины согласился работать на россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский
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Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский начнет тренерскую карьеру на Кипре.

По информации ТаТоТаке, 39-летний украинец принял предложение клуба «Красава», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Именно Чигринский должен стать новым главным тренером команды.

В составе «Красавы» уже играют два украинских футболиста – Юрий Авраменко и Дмитрий Мельниченко.

Напомним, «Красава» была основана Савиным в 2021 году. После переезда из россии клуб базируется на Кипре, а по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории завоевал путевку в элитный дивизион страны.

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Дмитрий Чигринский Евгений Савин назначение тренера чемпионат Кипра по футболу Красава Ипсонас
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Дурненький заголовок. Це пише "славний" репортер-шрайбікус Олійченко в своєму репертуарі.
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+5
писака , голова закружляла, на якій круг йдеш ? 
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+3
Головне питання звідки фінансується клуб, і не кажіть мені що з грошей реклами ютубу.
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-1
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