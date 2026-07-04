Калинина и Ястремская проиграли в 1/16 финала парного разряда Уимблдона

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления в парном разряде на Уимблдоне-2026.

Во втором круге украинки в трех сетах проиграли тандему Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) в трех сетах за 1 час и 47 минут – 6:2, 4:6, 0:6.

Счет очных противостояний тандемов – 2:0 в пользу Данилиной и Крунич.

В 1/8 финала Анна и Александра поборются либо с Ингрид Нил и Джулианой Олмос, либо с Ульрике Эйкери и Куинн Глисон.

Уимблдон-2026. Пары, 1/6 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [3] – 6:2, 4:6, 0:6