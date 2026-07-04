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  4. Калинина и Ястремская проиграли в 1/16 финала парного разряда Уимблдона
Уимблдон
04 июля 2026, 21:58 | Обновлено 04 июля 2026, 22:18
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Калинина и Ястремская проиграли в 1/16 финала парного разряда Уимблдона

Ангелина и Даяна в трех сетах уступили тандему Данилина / Крунич

04 июля 2026, 21:58 | Обновлено 04 июля 2026, 22:18
369
5 Comments
Калинина и Ястремская проиграли в 1/16 финала парного разряда Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления в парном разряде на Уимблдоне-2026.

Во втором круге украинки в трех сетах проиграли тандему Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) в трех сетах за 1 час и 47 минут – 6:2, 4:6, 0:6.

Счет очных противостояний тандемов – 2:0 в пользу Данилиной и Крунич.

В 1/8 финала Анна и Александра поборются либо с Ингрид Нил и Джулианой Олмос, либо с Ульрике Эйкери и Куинн Глисон.

Уимблдон-2026. Пары, 1/6 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [3] – 6:2, 4:6, 0:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 5
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Якби вони виграли, була б мегасенсація сьогоднішнього дня. В будь-якому випадку грали гідно і програли зіграній досить топовій парі, а не якимось невідомим китайським майстриням як дві наглухо збиті льотчиці Кіченок/Кравчик.
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+1
В следующим году они с такой игрой повываливаються из сотни и будут ездить по турнирам где бол боёв нет конкуренция вещь такая
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+1
До речі, помітив, що у Гелі зник тік: раніше вона регулярно головою вбік смикала. Натомість, у Даяни вже котру гру помічаю, що голова вперед смикається... Вони той тік по черзі носять?
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+1
Мало розуміння, як грати в парі. І в жодної нема тренера, який би пояснив основи командної гри 
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+1
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