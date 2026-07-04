Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/4 финала
Сборная Марокко разобралась с Канадой и ждет победителя пары Парагвай – Франция
Сборная Марокко пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2026.
4 июля марокканцы переиграли команду Канады со счетом 3:0 благодаря дублю Аззедина Унаи и голу Суфьяна Рахими.
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Сборная Марокко стала первой сборной, которая вышла в 1/4 финала ЧМ-2026. Следующим соперником подопечных Мохамеда Уахби будет победитель пары Парагвай – Франция.
Марокко остается непобжденным на этом мундиале. На групповом этапе команда заняла второе место в группе С после побед над Шотландией и Гаити, а также ничьей с Бразилией. В плей-офф марокканцы стартовали с выигранного противостояния у Нидерландов в серии пенальти (1:1, пен. 4:3).
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 4 июля
Канада – Марокко – 0:3
Голы: Унаи, 50, 82, Рахими, 90+8
Пары 1/8 финала ЧМ-2026:
- 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
- 05.07. 00:00. Парагвай – Франция
- 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия
- 06.07. 03:00. Мексика – Англия
- 06.07. 22:00. Португалия – Испания
- 07.07. 03:00. США – Бельгия
- 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
- 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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