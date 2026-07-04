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Чемпионат мира
04 июля 2026, 22:05 | Обновлено 04 июля 2026, 22:18
1079
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Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/4 финала

Сборная Марокко разобралась с Канадой и ждет победителя пары Парагвай – Франция

04 июля 2026, 22:05 | Обновлено 04 июля 2026, 22:18
1079
4 Comments
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Марокко пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2026.

4 июля марокканцы переиграли команду Канады со счетом 3:0 благодаря дублю Аззедина Унаи и голу Суфьяна Рахими.

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Сборная Марокко стала первой сборной, которая вышла в 1/4 финала ЧМ-2026. Следующим соперником подопечных Мохамеда Уахби будет победитель пары Парагвай – Франция.

Марокко остается непобжденным на этом мундиале. На групповом этапе команда заняла второе место в группе С после побед над Шотландией и Гаити, а также ничьей с Бразилией. В плей-офф марокканцы стартовали с выигранного противостояния у Нидерландов в серии пенальти (1:1, пен. 4:3).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 4 июля

Канада – Марокко – 0:3

Голы: Унаи, 50, 82, Рахими, 90+8

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

  • 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
  • 05.07. 00:00. Парагвай – Франция
  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия
  • 06.07. 22:00. Португалия – Испания
  • 07.07. 03:00. США – Бельгия
  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

Сетка плей-офф ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Парагвай мароканці легко пройдуть, а от далі буде важкувато, але як кажуть: хочеш грати у фіналі - треба перемогти у півфіналі.
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+1
30-е уступили 7-м
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0
Не повезло Марокко. Будь яку іншу команду крім Франції вони б могли пройти
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0
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