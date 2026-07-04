Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/4 финала

Сборная Марокко пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2026.

4 июля марокканцы переиграли команду Канады со счетом 3:0 благодаря дублю Аззедина Унаи и голу Суфьяна Рахими.

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Сборная Марокко стала первой сборной, которая вышла в 1/4 финала ЧМ-2026. Следующим соперником подопечных Мохамеда Уахби будет победитель пары Парагвай – Франция.

Марокко остается непобжденным на этом мундиале. На групповом этапе команда заняла второе место в группе С после побед над Шотландией и Гаити, а также ничьей с Бразилией. В плей-офф марокканцы стартовали с выигранного противостояния у Нидерландов в серии пенальти (1:1, пен. 4:3).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 4 июля

Канада – Марокко – 0:3

Голы: Унаи, 50, 82, Рахими, 90+8

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

– 0:3 05.07. 00:00. Парагвай – Франция

05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия

06.07. 03:00. Мексика – Англия

06.07. 22:00. Португалия – Испания

07.07. 03:00. США – Бельгия

07.07. 19:00. Аргентина – Египет

07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

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