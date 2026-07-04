Чемпионат мира04 июля 2026, 21:52 | Обновлено 04 июля 2026, 22:17
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ВИДЕО. Дубль Унаи! Марокко удвоило преимущество в игре с Канадой
Гол случился на 82-й минуте
04 июля 2026, 21:52 | Обновлено 04 июля 2026, 22:17
478
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4 июля проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
На 82-й минуте встречи Марокко благодаря усилиям полузащитника Аззедина Унаи удвоило своё преимущество в счёте – 2:0.
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Полузащитник уверенно реализовал контратаку своей команды после передачи Браима Диаса.
ВИДЕО. Дубль Унаи! Марокко удвоило преимущество в матче с Канадой
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