ВИДЕО. Дубль Унаи! Марокко удвоило преимущество в игре с Канадой

4 июля проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

На 82-й минуте встречи Марокко благодаря усилиям полузащитника Аззедина Унаи удвоило своё преимущество в счёте – 2:0.

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Полузащитник уверенно реализовал контратаку своей команды после передачи Браима Диаса.

ВИДЕО. Дубль Унаи! Марокко удвоило преимущество в матче с Канадой