Мостафа ШОБАИР: «Мы не можем поверить, что нам это удалось»

Вратарь сборной Египта Мостафа Шобаир прокомментировал победу над национальной командой Австралии (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Мы не можем поверить, что нам это удалось — что мы достигли такого уровня. Но, с другой стороны, ещё с первого дня пребывания здесь мы говорили друг другу, что не вернёмся домой.

Мы приехали сюда не для того, чтобы просто сыграть групповой этап, а потом уехать домой… и на этом всё. Мы сделали всё, что могли, и нам повезло. Конечно, Бог дал нам многое, и мы это ценим и надеемся продолжать и дальше.

Мы будем бороться до конца, даже в следующем матче. Даже если нам придётся сыграть ещё несколько матчей, мы будем бороться до конца — даже если у нас будут пробелы в составе из-за многочисленных травм. Но в конечном итоге мы будем бороться до конца ради болельщиков, ради страны, ради себя».