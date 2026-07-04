Орландо Хиль уже давно мог сломаться психологически, но выстоял

Что делают во дворе с наихудшими игроками? Конечно, ставят на ворота. Как и большинство латиноамериканцев, Орландо пришел в футбол забивать мячи. Однако тренер местного клуба «13 де Хунио» не разглядел в мальчике таланта нападающего. Даже полузащитника или защитника в нем не видел. Хилю поставили ультиматум: ворота или скамейка запасных на постоянной основе. Подросток выбрал стать голкипером и чуть не пожалел об этом.

«Сначала пропускал немало голов. Поэтому начал усердно работать над собой: постоянно смотрел видеообзоры игр Вальдеса и Касильяса, а также прогуливал школу ради тренировок, из-за чего очень плохо учился», – вспоминает Орландо.

Работа на поле не прошла зря. В 16 лет парня взяли в парагвайский ФК «Сан-Лоренцо», а впоследствии он уехал на молодежный чемпионат Южной Америки в составе сборной страны в возрасте до 20 лет. Хиль в той команде был одним из немногих, кого вызывали из районной академии. Вроде бы все складывалось неплохо, но из-за болезни внезапно умерла мать футболиста.

«Столько воспоминаний. Например, как мама ругала меня за прогулы. Как бы я хотел, чтобы она видела, через что я прошел и где сейчас. Но жизнь такова: теперь она наблюдает за мной с небес и приносит мне успех. Я всегда буду благодарен ей за все, что она для меня сделала».

Трагическая смерть матери не сломила Орландо. Он с головой погрузился в футбол и в 2020 году дебютировал за основную команду «Сан-Лоренцо».

«Меня в команде шутливо называли «Куртуа», – вспоминал Хиль. – Хотя с детства очень нравился Мануэль Нойер. А уже потом меня очаровали Марк-Андре тер Штеген и Тибо Куртуа. Их стиль игры очень похож на мой. А еще – Хосе Луис Чилаверт. За его удары и лидерские качества».

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Хиль постепенно закрепился в роли второго вратаря «Сан-Лоренцо» и женился. В 2022 году супруги ждали ребенка. Ожидалось, что их сын родится 31 декабря, но из-за проблем со здоровьем Мелисса (жена футболиста) была госпитализирована 30 ноября, а роды были вызваны искусственно 7 декабря. Возникли серьезные осложнения, в результате которых Мелиссе необходима была экстренная операция, а мальчику – срочная реанимация. Все требовало немалых средств, которых у спортсмена не было, ведь зарплата молодого игрока «Сан-Лоренцо» едва достигала 1000 долларов США. Тогда Хиль начал продавать всю ценную атрибутику, которая у него была.

«Наш сын боролся за свою жизнь, и его отец всегда был рядом. Он отдал все, продал все: свою одежду, кроссовки, бутсы, даже футболку молодежной сборной до 20 лет, которую он не смог сохранить на память», – вспоминала Мелисса.

Черная полоса должна была когда-то закончиться. В начале 2024 года президент «13 де Хунио» Тито Перальта связался с новым главой аргентинского «Сан-Лоренцо» Марсело Моретти и предложил просмотреть молодого голкипера. Орландо отправили в резервную команду по арендному соглашению, но он быстро пробился в основу. Аргентинцы выкупили его контракт.

«Он отлично играет ногами и прекрасно отбивает пенальти. Он – настоящий специалист. Он очень хорошо действует против ударов с близкого расстояния и в движении, а в последнее время значительно улучшил свою игру при выносе мяча и в верховой борьбе. Ему не выказывали достаточного доверия. Почти каждый год они покупали нового вратаря. Марио меня понял и сделал все, чтобы добиться своего перехода. Это явилось решающим моментом. Иначе он до сих пор сидел бы в Парагвае без шансов», – объяснял Перальта.

Хиль сумел стать №1 в аргентинском «Сан-Лоренцо». В один момент сезона вратарь провел 6 встреч «на ноль» и потянул 2 пенальти во встрече с «Ривер Плейтом». После такого перформанса в сентябре 2025 года Орландо получил дебютный вызов в сборную Парагвая. К тому времени команда уже квалифицировалась на чемпионат мира. Парагвайцы обыграли Перу 1:0. Еще одна «сухая» и уверенная игра сразу сделала Хиля основным голкипером сборной.

«Он еще молод, но уже демонстрирует мастерство, надежность и зрелость. Играть за «Сан-Лоренцо» очень сложно, но он с этим прекрасно справляется. Матчи без пропущенных голов свидетельствуют сами за себя», – говорил главный тренер парагвайцев Густаво Альфаро.

На чемпионате мира латиноамериканцы стартовали с разгромного поражения от США – 1:4. Досталось и Орландо. К тому же от одного из его кумиров – Чилаверта: «Он молчит на поле. Вратарь должен разговаривать. Когда соперник входит в последнюю треть поля, он обязан управлять обороной и кричать товарищам по команде, чтобы они продвигались выше».

Однако, как и во всех других случаях, Хиль не сломался и сделал правильные выводы. «Сухие» матчи с Турцией (победа 1:0) и Австралией (0:0), где вратарь по средней оценке двух встреч стал лучшим игроком парагвайцев. А дальше – бенефис против немцев, которые нанесли 21 удар по воротам соперника и забили всего один гол. В серии пенальти Орландо потянул удары Хаверца и Вольтемаде, что привело к первому поражению Германии в серии пенальти за всю историю мундиалей.

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Хиль прогнозируемо получил награду «Лучшего игрока матча», гордо поднял голову вверх, выпрямил шею, где заглавными буквами отчеканено имя его сына Лаутаро, с которым, кстати, все хорошо. Мальчик растет здоровым и полноценным. С таким отцом иначе и быть не могло.

Интересно, что мечту забивать голы Орландо не оставил до сих пор. На тренировках он регулярно тренирует не только отражение пенальти, но и их реализацию. В прошлом сезоне в матче против «Ривер Плейта» Хиль сказал тренеру, что готов подойти к «точке» в послематчевой серии пенальти. Голкиперу отказали, но кто знает, возможно, на чемпионате мира мы еще увидим исполнение вратарем пенальти, как когда-то это делал Хосе Луис Чилаверт.

Игорь ЯВКИН