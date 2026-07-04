Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира 2026.

Во втором раунде укрианка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) в двух сетах переиграла тандем Алжила Сутджиади (Индонезия) / Джанис Тджен (Индонезия) за 1 час и 49 минут.

Уимблдон-2026. Пары, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Алдила Сутджиади (Индонезия) / Джанис Тджен (Индонезия) – 6:4, 7:6 (10:8)

Марта и Елена-Габриэла одержали вторую победу на этом Уимблдоне – в первом круге украинка и румынка одолели пятых сеяных Николь Мелихар и Эрин Рутлифф.

Следующими соперницами Костюк и Русе будут либо Камила Осорио и Солана Сиерра, либо Эллен Перес и Деми Схюрс.

Марта стала первой украинкой, которая вышла в третий раунд парного разряда на Уимблдоне-2026. Ранее турнир покинула Людмила Киченок, а присоединиться к Костюк на стадии 1/8 финала еще могут Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина с Даяной Ястремской.

В одиночном разряде Костюк также вышла в 1/8 финала, 4 июля переиграв в третьем раунде Эмму Наварро.