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Уимблдон
04 июля 2026, 19:05 | Обновлено 04 июля 2026, 19:08
1455
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Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026

Марта и Елена-Габриэла в двух сетах переиграли тандем Алдила Сутджиади / Джанис Тджен

04 июля 2026, 19:05 | Обновлено 04 июля 2026, 19:08
1455
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Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира 2026.

Во втором раунде укрианка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) в двух сетах переиграла тандем Алжила Сутджиади (Индонезия) / Джанис Тджен (Индонезия) за 1 час и 49 минут.

Уимблдон-2026. Пары, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Алдила Сутджиади (Индонезия) / Джанис Тджен (Индонезия) – 6:4, 7:6 (10:8)

Марта и Елена-Габриэла одержали вторую победу на этом Уимблдоне – в первом круге украинка и румынка одолели пятых сеяных Николь Мелихар и Эрин Рутлифф.

Следующими соперницами Костюк и Русе будут либо Камила Осорио и Солана Сиерра, либо Эллен Перес и Деми Схюрс.

Марта стала первой украинкой, которая вышла в третий раунд парного разряда на Уимблдоне-2026. Ранее турнир покинула Людмила Киченок, а присоединиться к Костюк на стадии 1/8 финала еще могут Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина с Даяной Ястремской.

В одиночном разряде Костюк также вышла в 1/8 финала, 4 июля переиграв в третьем раунде Эмму Наварро.

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Джанис Тджен Марта Костюк Алдила Сутджиади Елена-Габриэла Русе Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Молодці! З перемогою!
Марта виклалась. Відпочинку та відновлення для наступних матчів!
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+5
А могли і не доводити до таю , у другому сеті вели 5:4 і 40:0 і пішов розслабон , витратили зайві сили та емоції 
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+4
Дівчат з перемогою. Поквиталась Марта і цими за Мадрид. Але яка вища сила стояла за цими індонезійками до кінця.
Це вони потім Марті знову дві гри за день поставлять.
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+4
Головне , щоб ця перемога не зашкодила просуванню по сітці в одиночці.
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+3
Молодець Марта!Дві перемоги за день.Русе ,м'яко кажучи,не вразила.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Подивився трохи гру, що рідко роблю в випадку парних матчів. Вкотре переконався, що в Марти є всі задатки топової парниці.
А от Русе, на жаль, ментально не тягне.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Це вони 2 сети грали довше, ніж Марта з Наваро - 3 сети 
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+1
Марті все-таки треба на одиночному зконцентруватись
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+1
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