ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в матчах 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026

1/8 финала

4 июля

Канада – Марокко

Можно ли считать «кленовых листьев» настоящей сенсацией нынешнего чемпионата мира? Ну а чего нельзя? Доселе эта команда если и могла чем-то похвастаться на Мундиалях, то, разве что, своей одномоментной приверженностью «олимпийскому» принципу: главное – не победа, а участие. И вот на домашнем ЧМ канадцы впервые в своей истории вышли из группы. А затем снова переписали историю, впервые пробившись во второй раунд плей-офф. Достижение? Безусловно. Даже несмотря на то, что и группа «кленовым» выпала вполне проходимая, и соперник в 1/16 был неискушенным (ЮАР). Но дальше уже черед Канады быть неискушенным соперником на фоне оппонента. Сборная Марокко отлично прошла сложный групповой этап, не проиграв Бразилии, а в первом раунде плей-офф по пенальти выбила шикарную команду Рональда Кумана. На мой взгляд, марокканцы и в этот раз пройдут дальше.

5 июля

Парагвай – Франция

Хотелось бы, конечно же, вместо Парагвая увидеть в соперниках французской машины Бундестим (какая бы вывеска была у этого матча!), но немцы если и могут кого-то упрекнуть в том, что так рано вылетели, так это только себя. А парагвайцы, безусловно, молодцы. Вытерпели, выстрадали, заслужили выход в 1/8 финала. Однако, на мой взгляд, очередного подвига от этой латиноамериканской команды ждать не приходится. Уже не будет очередного выходного дня в Парагвае, приуроченного очередной победе этой сборной на Мундиале. Ибо силы откровенно неравны. Не сомневаюсь, что парагвайцы сделают все от них зависящее, дабы сыграть хорошо, но Франция все равно победит. С очередным мячом Мбаппе.

Бразилия – Норвегия

На мой взгляд, один из двух наиболее интригующих поединков этой стадии. С одной стороны – вечный фаворит Мундиалей, переживающий хоть и не лучшие времена, но иным до этих времен – как до Киева рачки, а с другой – блестящая сборная из севера Европы, со своим золотым поколением. Лично для меня будет интересной и тренерская дуэль – Анчелотти и Сольбаккена, а также дуэль форвардов Винисиус – Холанд. Обе команды тяжело прошли первый раунд плей-офф, добыв аналогичные победы (2:1). В обоих командах защита – не лучшее звено, но свое эти команды берут за счет иных добродетелей. Лично для меня норвежцы – более качественный коллектив с точки зрения командных действий, но зато в команде Анчелотти на порядок больше звезд первой величины. Мой прогноз – «обе забьют». Что же касается итога, то очень осторожно предположу, что выиграют пятикратные чемпионы мира. Все же звездности у них побольше. Не говоря уже об опыте. Хотя очень хочу ошибиться.

6 июля

Мексика – Англия

«Нужно быть реалистом: сборная Англии не станет чемпионом мира», - заявил после тяжелой победы англичан в 1/16 финала бывший защитник команды «трех львов» Каррагер. Такой пессимизм знакового для «Ливерпуля» игрока понять просто. Ну не блещет нынешняя Англия. Выдала один яркий матч на этой Мундиале – дебютный против Хорватии, а дальше начались все те же хождения по мукам, что и при Саутгейте. Но Тухелю, похоже, все равно, ведь его план работает, и у него есть Гарри Кейн. Но в этот раз против англичан – действительно крутая команда, одно из ярких открытий этого чемпионата. Мексиканцы на удивление мощно прошли и групповой этап, и непростого оппонента в первом раунде плей-офф (Эквадор). Да и в родных стенах будут играть наследники ацтеков. Так что все возможно. Очень непростой будет поединок. Не исключаю, что его победитель определится либо в дополнительное время, либо в серии пенальти. Для меня фаворит – европейская сборная, но, окромя общего класса и Кейна этой сборной будет сложно чем-то удивить своего оппонента. Тем более, если тот поймает кураж. Но, так или иначе, предположу, что в следующий раунд проползут англичане.

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Португалия – Испания

А вот самая крутая, лично для меня, пара на этой стадии. Действующий чемпион Европы – против экс-чемпиона континента. И одновременно – матч двух явных претендентов на мировую корону. Один – так вообще самый что ни на есть явный – Испания, другой – скрытый, но со своей звездой во лбу (это я сами знаете о ком в той сборной). Лично для меня фаворит в этой паре очевиден – сборная Испании. Не устаю повторять, что «фурия» пока что и не начинала по серьезному играть, преодолевая преграды в режиме «одной левой». А вот португальцы – наоборот: что ни матч, то мучение. У них есть живой идол в команде, но моментами он не столько лидер, сколько обуза, и игра против Хорватии это подтвердила. В общем, мне видится, что после этого поединка Роналду завершит с выступлениями на чемпионатах мира.

7 июля

США – Бельгия

Какое показательное единодушие хозяев: все трое пробились во второй раунд матчей плей-офф, но все трое серьезно рискуют покинуть эту стадию соревнований. Американцы ровно прошли групповой этап, и на «второй передаче» одолели непритязательных боснийцев в 1/16, но при этом лишились своего ключевого игрока. В свою очередь, бельгийцы в относительно простой группе добыли победу лишь над заправским аутсайдером (Новой Зеландией), а в 1/16 финала лишь благодаря зверскому характеру прошли Сенегал, проигрывая по ходу матча 0:2. Лично я от этой игры ожидаю непредсказуемости. Там может быть и голепад, и засуха. Я все же склонен считать, что ставка «обе забьют» - очень уместна в данном случае. И что-то мне подсказывает, что победителем этого противостояния будут европейцы.

Аргентина – Египет

По факту я оказался прав, предсказав конец сказки Кабо-Верде в игре против действующих чемпионов мира, но Бог мой, какой же красивой оказалась эта сказка маленького островного государства, дебютировавшего на нынешнем Мундиале. Да, у Аргентины был и есть Месси, у Аргентины был и есть более высокий класс, но как же бились эти парни Бубишты, какие два голы они забили! Жаль, что сборная Кабо-Верде выбыла. Но Аргентина на 1/8 заслужила, чего уж там. И теперь вряд ли снова позволит себе сыграть на расслабоне. Египет – вполне проходимый соперник для команды Месси. Египет тоже оставил много на предыдущей стадии плей-офф, вымучив победу по пенальти над австралийцами. В общем, оппоненты будут в равных условиях. Но более высокий класс Аргентины должен и в этот раз сработать. Думаю, что в этот раз «альбиселесте» пройдут дальше в более уверенном стиле.

Швейцария – Колумбия

Очень достойная и равная пара. И лично мне жаль будет любую команду, которая в итоге окажется за бортом 1/8 финала. Швейцария на этом Мундиале – это о классе и командной игре, тогда как Колумбия – это экспрессия и индивидуальное мастерство. Две разные школы футбола, одинаково убежденные в своей правоте. Швейцарцы достаточно легко победили в 1/16 алжирцев. Я бы сказал – с запасом победили. А вот колумбийцы помучились в игре против Ганы. К тому же, у европейской команды будет чуть больше времени на подготовку к матчу. Все эти мелкие нюансы позволяют мне сделать вывод, что дальше пройдет Швейцария. При «обе забьют».

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