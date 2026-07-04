4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Марокко.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

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В 1/4 финала победитель пары Канада – Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.

Главный тренер сборной Канады – Джесси Марш, в то время как Марокко тренирует Мохамед Уахби.

Канада – Марокко. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.