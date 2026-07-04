Канада – Марокко. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026 4 июля в 20:00
4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Марокко.
Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала победитель пары Канада – Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.
Главный тренер сборной Канады – Джесси Марш, в то время как Марокко тренирует Мохамед Уахби.
Канада – Марокко. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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