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Чемпионат мира
04 июля 2026, 18:53 |
114
0

Канада – Марокко. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026 4 июля в 20:00

04 июля 2026, 18:53 |
114
0
Канада – Марокко. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Марокко.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала победитель пары Канада – Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.

Главный тренер сборной Канады – Джесси Марш, в то время как Марокко тренирует Мохамед Уахби.

Канада – Марокко. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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