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Чемпионат мира
04 июля 2026, 17:19 |
222
0

На всех парах к титулу. Эксперт дал прогноз на матч Парагвай – Франция

Александр Бабич не видит больших препятствий для французов в противостоянии с парагвайцами

04 июля 2026, 17:19 |
222
0
На всех парах к титулу. Эксперт дал прогноз на матч Парагвай – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В полночь, с четвертого на пятое июля по киевскому времени в Филадельфии начнется поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся один из главных претендентов на титул сборной Франции и командой Парагвая. О раскладе сил в этой встрече сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Несмотря на все плюсы и минусы сборной Парагвая, в группе я отдавал предпочтение США и Турции, а Австралия долдна была бороться с Парагваем за третье место, – сказал Бабич. – Однако турки провалили чемпионат, а парагвайцы таки вошли в тройку и заработали право выступать в плей-офф. Но если брать реально, то они уже прыгнули выше головы.

Тот, кто играет средним блоком, когда не хватает класса противостоять фавориту с позиции силы, хорошо использует возможности для контратак. Что-то подобное можно сказать и о ближайшем сопернике Франции. Тем не менее, подопечные Дидье Дешама, которых я считаю главными фаворитами Мундиаля, чувствуют себя уверенно. Я бы даже сказал, что они играют с запасом. И мне показалось, что с каждым матчем их действия в обороне становятся надежнее.

Не сомневаюсь, что этот поединок будет непростым для французов, однако три свои мяча они забьют (3:0). Более того, спрогнозирую и как минимум один точный выстрел от Килиана Мбаппе, который, уверен, сделать все возможное, чтобы выиграть гонку бомбардиров.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе сборная Парагвая по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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