Украина. Премьер лига04 июля 2026, 18:41 | Обновлено 04 июля 2026, 19:01
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Вингер сборной Украины выбирает новую команду. Есть условия
Гуцуляк не торопится с решением
04 июля 2026, 18:41 | Обновлено 04 июля 2026, 19:01
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Атакующий хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк, который покинул Полесье в статусе свободного агента, пока поддерживает форму самостоятельно и ищет вараинты продолжения карьеры.
Сообщается, что интерес к 28-летнему игроку проявляют арабские клубы, представители чемпионата Турции, Бельгии и израильский Маккаби Хайфа.
Гуцуляк не торопится с решением и считает, что самые хорошие варианты получит после завершения чемпионата мира.
У вингера есть определенные финансовые условия, ниже которых он опускаться не собирается.
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Комментарии 1
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Відомо, що Бетіс готується зробити пропозицію, Олімпіакос розглядає інші варіанти але у фінансовому плані ближче за всіх Трабзонспор, який може задовольнити будь-які фінансові апетити Гуцуляка.
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