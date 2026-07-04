Вингер сборной Украины выбирает новую команду. Есть условия

Атакующий хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк, который покинул Полесье в статусе свободного агента, пока поддерживает форму самостоятельно и ищет вараинты продолжения карьеры.

Сообщается, что интерес к 28-летнему игроку проявляют арабские клубы, представители чемпионата Турции, Бельгии и израильский Маккаби Хайфа.

Гуцуляк не торопится с решением и считает, что самые хорошие варианты получит после завершения чемпионата мира.

У вингера есть определенные финансовые условия, ниже которых он опускаться не собирается.