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Украина. Первая лига
04 июля 2026, 16:17 | Обновлено 04 июля 2026, 16:47
496
0

Игрок Руха может продолжить карьеру в клубе Первой лиги

Василия Рунича хотят видеть в Ивано-Франковске

04 июля 2026, 16:17 | Обновлено 04 июля 2026, 16:47
496
0
Игрок Руха может продолжить карьеру в клубе Первой лиги
ФК Рух. Василий Рунич
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Как стало известно Sport.ua, перволиговое «Прикарпатье» проявляет интерес к полузащитнику Василию Руничу, который с 2021 года выступал за львовский «Рух».

По имеющейся информации, Рунича хотели видеть в своих рядах элитная «Оболонь» и перволиговый «Феникс-Мариуполь», но все идет к тому, что Василий продолжит карьеру именно в Ивано-Франковске.

Первыми «летними» новичками клуба стали Виталий Король, Максим Грабан и Владислав Осокин из любительского «Прикарпатья-Тепловика».

10 июля ивано-франковцы по возвращении со сбора в Верховине, где главное внимание уделялось общефизической подготовке, проведут спарринг с «Буковиной» U-21.

Ранее «Прикарпатье» усилило атаку и сохранило двух ветеранов Первой лиги.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы Рух Львов Прикарпатье Ивано-Франковск Василий Рунич инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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