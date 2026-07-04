Игрок Руха может продолжить карьеру в клубе Первой лиги
Василия Рунича хотят видеть в Ивано-Франковске
Как стало известно Sport.ua, перволиговое «Прикарпатье» проявляет интерес к полузащитнику Василию Руничу, который с 2021 года выступал за львовский «Рух».
По имеющейся информации, Рунича хотели видеть в своих рядах элитная «Оболонь» и перволиговый «Феникс-Мариуполь», но все идет к тому, что Василий продолжит карьеру именно в Ивано-Франковске.
Первыми «летними» новичками клуба стали Виталий Король, Максим Грабан и Владислав Осокин из любительского «Прикарпатья-Тепловика».
10 июля ивано-франковцы по возвращении со сбора в Верховине, где главное внимание уделялось общефизической подготовке, проведут спарринг с «Буковиной» U-21.
Ранее «Прикарпатье» усилило атаку и сохранило двух ветеранов Первой лиги.
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