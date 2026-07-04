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Англия
04 июля 2026, 17:15 | Обновлено 04 июля 2026, 17:43
654
0

Хавбек сборной Англии: «Не думаю, что я стою 130 млн фунтов»

Роджерс может стать трансферным рекордом АПЛ

04 июля 2026, 17:15 | Обновлено 04 июля 2026, 17:43
654
0
Хавбек сборной Англии: «Не думаю, что я стою 130 млн фунтов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс
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По информации СМИ, Астон Вилла хочет получить за атакующего полузащитника сборной Англии Моргана Роджерса 130 миллионов фунтов, что сделает его самым дорогим игроком в истории АПЛ.

«130 миллионов фунтов? Не думаю, что я стою столько. Возможно, не всю эту сумму. Это огромные деньги».

«Мне приятно слышать позитивные слова о себе, но я стараюсь сделать так, чтобы это меня не отвлекало от футбола», – сказал Роджерс.

23-летний игрок в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 14 голов и сделал 12 ассистов.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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