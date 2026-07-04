Хавбек сборной Англии: «Не думаю, что я стою 130 млн фунтов»
Роджерс может стать трансферным рекордом АПЛ
По информации СМИ, Астон Вилла хочет получить за атакующего полузащитника сборной Англии Моргана Роджерса 130 миллионов фунтов, что сделает его самым дорогим игроком в истории АПЛ.
«130 миллионов фунтов? Не думаю, что я стою столько. Возможно, не всю эту сумму. Это огромные деньги».
«Мне приятно слышать позитивные слова о себе, но я стараюсь сделать так, чтобы это меня не отвлекало от футбола», – сказал Роджерс.
23-летний игрок в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 14 голов и сделал 12 ассистов.
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