Хавбек сборной Англии: «Не думаю, что я стою 130 млн фунтов»

По информации СМИ, Астон Вилла хочет получить за атакующего полузащитника сборной Англии Моргана Роджерса 130 миллионов фунтов, что сделает его самым дорогим игроком в истории АПЛ.

«130 миллионов фунтов? Не думаю, что я стою столько. Возможно, не всю эту сумму. Это огромные деньги».

«Мне приятно слышать позитивные слова о себе, но я стараюсь сделать так, чтобы это меня не отвлекало от футбола», – сказал Роджерс.

23-летний игрок в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 14 голов и сделал 12 ассистов.