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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 14:57 | Обновлено 04 июля 2026, 14:58
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Бартулович назвал задачу Харькова на следующий сезон

В клубе нацелены бороться за еврокубки

04 июля 2026, 14:57 | Обновлено 04 июля 2026, 14:58
716
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Бартулович назвал задачу Харькова на следующий сезон
Харьков. Младен Бартулович
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Как вы видели, у нас много изменений в клубе: и название клуба, и цвета. Конечно, разговоры были уже и в конце прошлого сезона, встреча состоялась. Много изменений в нашем составе, много футболистов ушло, и ищем усиление. И, конечно, задачи будут – занять место в таблице выше, чем в прошлом сезоне», – сказал тренер.

Прошлый сезон стал для «Харькова» первым после возвращения в УПЛ из Первой лиги. В нем команда Бартуловича сумела занять пятое место в турнирной таблице УПЛ, а также дошла до полуфинала Кубка Украины. В сезоне-2026/27 в клубе настроены бороться за выход в еврокубки.

«Зона еврокубков? Ну да, конечно, мы хороший фундамент заложили в этом сезоне, я тоже как тренер хочу бороться за эти места. Это не потому, что клуб ставит задачу. Я тоже хочу такие задачи ставить ребятам. И ребята этого хотят. Они увидели, что могут бороться за высокие места, и это очень важно», – объяснил Бартулович.

В новом сезоне УПЛ «Харьков» стартует матчем с ровенским «Вересом». Базовая дата первого тура – 1 августа.

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Младен Бартулович Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Денис Бойко
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