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Англия
04 июля 2026, 13:19 | Обновлено 04 июля 2026, 13:33
1274
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Снова рекорд! Тоттенхэм договорился о новом трансфере на 117 млн

«Шпоры» согласовали переход Тонали

04 июля 2026, 13:19 | Обновлено 04 июля 2026, 13:33
1274
2 Comments
Снова рекорд! Тоттенхэм договорился о новом трансфере на 117 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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После рекордного подписания контракта с португальским полузащитником «Вест Хэма» Матеушем Фернандешем, который обошёлся в рекордные 98,5 млн евро (около 85 млн фунтов стерлингов), «Тоттенхэм» решил установить новый рекорд.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, лондонский клуб договорился с «Ньюкаслом» о переходе итальянского опорного полузащитника Сандро Тонали. Сумма трансфера должна составить около 100 миллионов фунтов стерлингов или 117 миллионов евро. Теперь именно этот трансфер станет самым дорогим в истории «Тоттенхэма».

В прошлом сезоне Тонали забил три гола и отдал шесть голевых передач в 53 матчах за «Ньюкасл».

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Тоттенхэм Сандро Тонали трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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Комментарии 2
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Почеттіно,Жозе,Конте такі трансфери навіть не снились,але тоді керував зажимистий Д.Леві який більш за 50 не купував.
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Это то что нужно было сделать в прошлом году - укрепить состав на полмиллиарда долларов. Не сделали и чуть не вылетели. 
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