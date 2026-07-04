Снова рекорд! Тоттенхэм договорился о новом трансфере на 117 млн
«Шпоры» согласовали переход Тонали
После рекордного подписания контракта с португальским полузащитником «Вест Хэма» Матеушем Фернандешем, который обошёлся в рекордные 98,5 млн евро (около 85 млн фунтов стерлингов), «Тоттенхэм» решил установить новый рекорд.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, лондонский клуб договорился с «Ньюкаслом» о переходе итальянского опорного полузащитника Сандро Тонали. Сумма трансфера должна составить около 100 миллионов фунтов стерлингов или 117 миллионов евро. Теперь именно этот трансфер станет самым дорогим в истории «Тоттенхэма».
В прошлом сезоне Тонали забил три гола и отдал шесть голевых передач в 53 матчах за «Ньюкасл».
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