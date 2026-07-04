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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 13:58 | Обновлено 04 июля 2026, 14:25
1042
0

Бывший игрок Динамо рассказал, как бегал за водкой для игроков Александрии

Богданов — о стариковских традициях среди футболистов

04 июля 2026, 13:58 | Обновлено 04 июля 2026, 14:25
1042
0
Бывший игрок Динамо рассказал, как бегал за водкой для игроков Александрии
Instagram. Андрей Богданов
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Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов вспомнил о своей аренде в «Александрии» в 2009 году.

По словам экс-футболиста, тогда он, 19-летний юноша, был вынужден терпеть дедовщину и посреди ночи в непогоду бегать за водкой для старших игроков команды.

«Дедовщина была настолько серьёзной, что, возможно, в наше время ребята удивились бы, если бы кто-то так с ними обращался. Когда тебя в 2 часа ночи будят, стучат в дверь на базе. Там тогда все на базе жили. Снег идет, а тебе говорят: «На, вот тебе 20 гривен, давай, надо на заправку «топливо» взять». Тебя через двухметровый забор пересаживают, и ты мчишься на заправку, приходишь, ставишь [бутылку] и уходишь», – вспомнил Богданов.

В составе «Александрии» Богданов провел 14 матчей и забил два гола.

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Андрей Богданов Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига аренда игрока Динамо Киев
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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