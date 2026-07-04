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Чемпионат мира
04 июля 2026, 12:33 |
607
0

Голкипер Кабо-Верде вошел в историю чемпионатов мира

Возинья вписал свое имя в один ряд с легендарными футболистами

04 июля 2026, 12:33 |
607
0
Голкипер Кабо-Верде вошел в историю чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья в 40 лет и 1 месяц стал четвертым самым возрастным вратарем, сыгравшим в плей-офф чемпионатов мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Самые возрастные вратари, игравшие в плей-офф чемпионатов мира

  • 40 лет и 9 месяцев – Питер Шилтон (Англия)
  • 40 лет и 4 месяца – Дино Дзофф (Италия)
  • 40 лет и 3 месяца – Мануэль Нойер (Германия)
  • 40 лет и 1 месяц – Возинья (Кабо-Верде)

В активе Возиньи на нынешнем мундиале 18 сейвов, только двум вратарям в возрасте 40+ лет удавалось совершить больше на одном турнире.

Вратари в возрасте 40 лет с наибольшим количеством сейвов на одном чемпионате мира

  • 28 – Питер Шилтон (Англия), 1990
  • 27 – Дино Дзофф (Италия), 1982
  • 18 – Возинья (Кабо-Верде), 2026

Также Возинья был причастен к еще одному интересному рекорду мировых первенств.

Лионель Месси (39 лет) и голкипер Кабо-Верде (40 лет) стали суммарно самой возрастной парой в истории чемпионатов мира как автор гола и вратарь, пропустивший гол – 79 лет.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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