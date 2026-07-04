Голкипер Кабо-Верде вошел в историю чемпионатов мира
Возинья вписал свое имя в один ряд с легендарными футболистами
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья в 40 лет и 1 месяц стал четвертым самым возрастным вратарем, сыгравшим в плей-офф чемпионатов мира.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины.
Самые возрастные вратари, игравшие в плей-офф чемпионатов мира
- 40 лет и 9 месяцев – Питер Шилтон (Англия)
- 40 лет и 4 месяца – Дино Дзофф (Италия)
- 40 лет и 3 месяца – Мануэль Нойер (Германия)
- 40 лет и 1 месяц – Возинья (Кабо-Верде)
В активе Возиньи на нынешнем мундиале 18 сейвов, только двум вратарям в возрасте 40+ лет удавалось совершить больше на одном турнире.
Вратари в возрасте 40 лет с наибольшим количеством сейвов на одном чемпионате мира
- 28 – Питер Шилтон (Англия), 1990
- 27 – Дино Дзофф (Италия), 1982
- 18 – Возинья (Кабо-Верде), 2026
Также Возинья был причастен к еще одному интересному рекорду мировых первенств.
Лионель Месси (39 лет) и голкипер Кабо-Верде (40 лет) стали суммарно самой возрастной парой в истории чемпионатов мира как автор гола и вратарь, пропустивший гол – 79 лет.
🇨🇻 Vozinha (40 ans et 1 mois) va devenir le 4e gardien le plus capé à disputer une rencontre en phase à élimination directe dans l'histoire de la Coupe du Monde derrière Peter Shilton (40 ans et 9 mois), Dino Zoff (40 ans et 4 mois) et Manuel Neuer (40 ans et 3 mois°. #ARGCAP— Stats Foot (@Statsdufoot) July 3, 2026
18 - Vozinha made 18 saves at the 2026 World Cup, including eight against Argentina.— OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026
The only goalkeepers aged 40 or older to register more saves at a single WC are Peter Shilton (28 in 1990) and Dino Zoff (27 in 1982).
Iconic. pic.twitter.com/yG1N8YF5Oq
🇦🇷🇨🇻 HISTORY MADE at the World Cup!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 3, 2026
⚽ Lionel Messi (39) just slipped one past Vozinha (40) — a combined 79 years and 61 days of pure veteran magic!
👨 This is the OLDEST scorer-goalkeeper combo to ever produce a World Cup goal… smashing the old record (Kundé-Shilton ‘90) by… pic.twitter.com/4mgeO6n7p9
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