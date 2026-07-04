Шахтер может получить неожиданное усиление перед стартом в УПЛ и ЛЧ
Мохамаду Канте заявил, что готов играть за первую команду «горняков»
Гамбийский форвард донецкого Шахтера Мохамаду Канте заявил, что готов конкурировать за место в основе первой команды «горняков»
– Какие личные цели ты ставишь перед собой в «Шахтере»?
– Моя цель – закрепиться в первой команде, помогать «Шахтеру» добывать трофеи и продолжать развиваться как футболист. В будущем я хочу выступать на самом высоком уровне европейского футбола.
– Считаешь ли ты себя готов к выступлениям в Украинской Премьер-лиге?
– Да, мне только 19 лет, но я считаю, что уже готов. Понимаю, что мне еще многому нужно научиться, но я уверен в своих силах и готов упорно работать, чтобы заслужить каждый шанс, – сказал Канте.
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