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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 13:39 |
1263
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Шахтер может получить неожиданное усиление перед стартом в УПЛ и ЛЧ

Мохамаду Канте заявил, что готов играть за первую команду «горняков»

04 июля 2026, 13:39 |
1263
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Шахтер может получить неожиданное усиление перед стартом в УПЛ и ЛЧ
ФК Шахтер Донецк. Мохамаду Канте
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Гамбийский форвард донецкого Шахтера Мохамаду Канте заявил, что готов конкурировать за место в основе первой команды «горняков»

– Какие личные цели ты ставишь перед собой в «Шахтере»?

– Моя цель – закрепиться в первой команде, помогать «Шахтеру» добывать трофеи и продолжать развиваться как футболист. В будущем я хочу выступать на самом высоком уровне европейского футбола.

– Считаешь ли ты себя готов к выступлениям в Украинской Премьер-лиге?

– Да, мне только 19 лет, но я считаю, что уже готов. Понимаю, что мне еще многому нужно научиться, но я уверен в своих силах и готов упорно работать, чтобы заслужить каждый шанс, – сказал Канте.

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Украинская Премьер-лига Мохамаду Канте Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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