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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 11:09 | Обновлено 04 июля 2026, 11:31
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Дарио СРНА: «Я бы не сказал, что Шахтер вернется на прежний уровень»

Директор горняков рассказал, где место донецкого клуба в Европе

04 июля 2026, 11:09 | Обновлено 04 июля 2026, 11:31
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Дарио СРНА: «Я бы не сказал, что Шахтер вернется на прежний уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна
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Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу ситуации, в которой находится его клуб во время войны в Украине.

«Я бы не сказал, что «Шахтер» вернется (на прежний уровень – прим.)… Потому что «Шахтер» никогда не исчезал. Клуб сильно пострадал, но никогда не терял своей идентичности.

Конечно, мы хотим вернуться туда, где «Шахтеру» место: в Лигу чемпионов, соревноваться с лучшими клубами и воспитывать игроков высочайшего уровня. Но добиться этого в условиях войны – огромная задача. Сегодня каждый успех имеет гораздо более глубокое содержание, потому что он приносит гордость и надежду народу Украины», – сказал Срна в интервью Marca.

Ранее в «Шахтере» поделились ожиданиями от трансфера Трубина в топ-клуб.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Шахтер Донецк Дарио Срна
Антон Романенко Источник: Marca
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Щось хорват не дуже оптимістичний
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