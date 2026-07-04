Дарио СРНА: «Я бы не сказал, что Шахтер вернется на прежний уровень»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу ситуации, в которой находится его клуб во время войны в Украине.

«Я бы не сказал, что «Шахтер» вернется (на прежний уровень – прим.)… Потому что «Шахтер» никогда не исчезал. Клуб сильно пострадал, но никогда не терял своей идентичности.

Конечно, мы хотим вернуться туда, где «Шахтеру» место: в Лигу чемпионов, соревноваться с лучшими клубами и воспитывать игроков высочайшего уровня. Но добиться этого в условиях войны – огромная задача. Сегодня каждый успех имеет гораздо более глубокое содержание, потому что он приносит гордость и надежду народу Украины», – сказал Срна в интервью Marca.

Ранее в «Шахтере» поделились ожиданиями от трансфера Трубина в топ-клуб.