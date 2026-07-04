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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Горин сменил клубную прописку, перебравшись к аутсайдеру УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 11:14 | Обновлено 04 июля 2026, 11:30
384
0

ОФИЦИАЛЬНО. Горин сменил клубную прописку, перебравшись к аутсайдеру УПЛ

19-летний Виталий Горин подписал контракт с Эпицентром

04 июля 2026, 11:14 | Обновлено 04 июля 2026, 11:30
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Горин сменил клубную прописку, перебравшись к аутсайдеру УПЛ
ФК Эпицентр
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ФК Эпицентр официально объявил о подписании молодого центрального защитника Виталия Горина. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб «Эпицентр» приветствует Виталия в своей дружной семье! Желаем надежной игры в защите, ежедневного прогресса и покорения новых высот вместе с нами», – говорится в сообщении.

Виталий Горин родился 11 февраля 2007 года. Свою профессиональную карьеру начинал во львовском клубе Рух с сезона 2023/2024, выступая за команды U-17 и U-19, а также Рух-2. А в прошлом сезоне был игроком Феникса-Мариуполя, за который провел 15 матчей в Первой лиге и 2 в Кубке Украины.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
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