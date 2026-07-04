Экс-арбитр ФИФА прокомментировал отмену гола хорватов в игре с Португалией

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал скандальную отмену взятия ворот в компенсированное время поединка 1/16 финала ЧМ Португалия – Хорватия на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Эволюция все заметнее и в футболе. Изменения в правилах, внедрение системы VAR, теперь вот вмонтированы специальные чипы в мяче, которые сразу реагируют даже на микроскопическое касание игрока. Поэтому ничего не остается, как доверять технике – достижениям научных исследований.

В той голевой атаке хорватов был минимальный контакт мяча с шевелюрой нападающего балканцев Матановича – это офсайд. Следует отдать должное хорватам, которые мужественно сражались до конца, но в этом игровом эпизоде ​​никакой предвзятости со стороны арбитра из Гондураса не было».

Ранее нападающий сборной Хорватии Игорь Матанович прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/16 финала чемпионата мира с Португалией.