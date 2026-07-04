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Чемпионат мира
04 июля 2026, 09:54 | Обновлено 04 июля 2026, 09:56
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Экс-арбитр ФИФА прокомментировал отмену гола хорватов в игре с Португалией

Мирослав Ступар считает, что хорватам следует смириться с судейским вердиктом

04 июля 2026, 09:54 | Обновлено 04 июля 2026, 09:56
271
2 Comments
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал отмену гола хорватов в игре с Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал скандальную отмену взятия ворот в компенсированное время поединка 1/16 финала ЧМ Португалия – Хорватия на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Эволюция все заметнее и в футболе. Изменения в правилах, внедрение системы VAR, теперь вот вмонтированы специальные чипы в мяче, которые сразу реагируют даже на микроскопическое касание игрока. Поэтому ничего не остается, как доверять технике – достижениям научных исследований.

В той голевой атаке хорватов был минимальный контакт мяча с шевелюрой нападающего балканцев Матановича – это офсайд. Следует отдать должное хорватам, которые мужественно сражались до конца, но в этом игровом эпизоде ​​никакой предвзятости со стороны арбитра из Гондураса не было».

Ранее нападающий сборной Хорватии Игорь Матанович прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/16 финала чемпионата мира с Португалией.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта инсайд Мирослав Ступар сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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А що скандального? Метровий офсайд, і гра головою, яку б зафіксували і без чіпа.
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обидно, но все по правилам
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