Экс-арбитр ФИФА прокомментировал отмену гола хорватов в игре с Португалией
Мирослав Ступар считает, что хорватам следует смириться с судейским вердиктом
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал скандальную отмену взятия ворот в компенсированное время поединка 1/16 финала ЧМ Португалия – Хорватия на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.
«Эволюция все заметнее и в футболе. Изменения в правилах, внедрение системы VAR, теперь вот вмонтированы специальные чипы в мяче, которые сразу реагируют даже на микроскопическое касание игрока. Поэтому ничего не остается, как доверять технике – достижениям научных исследований.
В той голевой атаке хорватов был минимальный контакт мяча с шевелюрой нападающего балканцев Матановича – это офсайд. Следует отдать должное хорватам, которые мужественно сражались до конца, но в этом игровом эпизоде никакой предвзятости со стороны арбитра из Гондураса не было».
Ранее нападающий сборной Хорватии Игорь Матанович прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/16 финала чемпионата мира с Португалией.
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