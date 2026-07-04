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Чемпионат мира
04 июля 2026, 05:56 | Обновлено 04 июля 2026, 05:57
605
0

Возинья стал самым популярным голкипером мира в Instagram, превзойдя Куртуа

Вратарь сборной Кабо-Верде – главная звезда и сенсация чемпионата мира 2026

04 июля 2026, 05:56 | Обновлено 04 июля 2026, 05:57
605
0
Возинья стал самым популярным голкипером мира в Instagram, превзойдя Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал самым популярным вратарем в мире.

На момент этой новости у Возиньи 19.3 млн подписчиков в Instagram. После матча с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ-2026 он превзошел одного из лучших голкиперов современности – Тибо Куртуа (18 млн).

В ночь на 4 июля сборная Кабо-Верде проиграла Аргентине со счетом 2:3 по итогам овертайма и завершила выступления на мундиале. Возинья провел отличный поединок, несмотря на три пропущенных. Он сделал 8 сейвов, в частности 5 раз отбив удары Лионеля Месси.

Возинья набрал бешенной популярности после первого тура группового этапа ЧМ против Испании, отыграв на ноль. До мундиаля у Возиньи было всего 50 тысяч подписчиков.

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Возинья Тибо Куртуа сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Instagram
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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