Возинья стал самым популярным голкипером мира в Instagram, превзойдя Куртуа

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал самым популярным вратарем в мире.

На момент этой новости у Возиньи 19.3 млн подписчиков в Instagram. После матча с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ-2026 он превзошел одного из лучших голкиперов современности – Тибо Куртуа (18 млн).

В ночь на 4 июля сборная Кабо-Верде проиграла Аргентине со счетом 2:3 по итогам овертайма и завершила выступления на мундиале. Возинья провел отличный поединок, несмотря на три пропущенных. Он сделал 8 сейвов, в частности 5 раз отбив удары Лионеля Месси.

Возинья набрал бешенной популярности после первого тура группового этапа ЧМ против Испании, отыграв на ноль. До мундиаля у Возиньи было всего 50 тысяч подписчиков.