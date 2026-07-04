ФОТО. Финал ЧМ–2026 могут затянуть из-за Джастина Бибера, Шакиры и BTS

ФИФА ведет переговоры с канадским поп-исполнителем Джастином Бибером о выступлении в перерыве финала чемпионата мира–2026.

По информации TMZ, 32-летний артист может присоединиться к масштабному шоу, в котором уже ожидаются Мадонны, Шакиры и K-pop-группа BTS. Организацией занимается фронтмен Coldplay Крис Мартин.

Как пишет talkSPORT, это будет первое полноценное шоу в перерыве финала чемпионата мира. Само выступление должно длиться около 12–15 минут, но из-за установки и демонтажа сцены общая пауза может увеличиться до 25–30 минут.

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Обычно перерыв в футбольных матчах длится 15 минут, поэтому такой формат может нарушить привычный ритм игры и повлиять на футболистов в самый важный момент турнира.

Финал ЧМ–2026 и без этого может затянуться более чем на три часа – из-за возможного дополнительного времени, VAR-проверок, пауз на гидратацию, серии пенальти и погодных задержек.

Решающий матч турнира пройдет на MetLife Stadium в Нью-Джерси.