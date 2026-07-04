ФОТО. Собака в наушниках стал звездой матча Аргентина - Кабо-Верде

Во время матча ЧМ–2026 между Аргентиной и Кабо-Верде на трибунах заметили неожиданного болельщика – собаку.

Камеры трансляции показали пушистого пса, который сидел рядом со своим владельцем на стадионе в Майами. Собака была в оранжевых защитных наушниках, вероятно, чтобы защитить ее от шума на арене.

Момент быстро стал вирусным в соцсетях. Фанаты писали: «Никогда такого не видел», «Этот чемпионат мира уже видел все» и «Надеюсь, Аргентина победит ради этого пса».

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Сам матч получился драматичным. Месси открыл счет, но Кабо-Верде сумело перевести игру в дополнительное время. В экстра-тайме Лисандро Мартинес сделал счет 2:1, однако Сидни Лопеш Кабрал снова сравнял счет красивым голом.

Победу Аргентине принес Кристиан Ромеро, который за девять минут до конца дополнительного времени замкнул подачу Месси с углового.

Матч завершился победой Аргентины в дополнительное время со счетом 3:2.