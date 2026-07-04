Чемпионат мира04 июля 2026, 04:10 |
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Последний матч 1/16 финала ЧМ-2026. Колумбия – Гана: обнародованы составы
Встреча начнется 4 июля в 04:30 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити
04 июля 2026, 04:10 |
49
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4 июля сборные Колумбии и Ганы проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Перед стартом поединка наставники команд – Нестор Лоренсо и Карлуш Кейрош – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Победитель этой пары в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с командой Швейцарии.
Встреча Колумбии и Ганы начнется 4 июля в 04:30 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.
Стартовые составы на матч Колумбия – Гана
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