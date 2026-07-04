Последний матч 1/16 финала ЧМ-2026. Колумбия – Гана: обнародованы составы

4 июля сборные Колумбии и Ганы проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Нестор Лоренсо и Карлуш Кейрош – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Победитель этой пары в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с командой Швейцарии.

Встреча Колумбии и Ганы начнется 4 июля в 04:30 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.

Стартовые составы на матч Колумбия – Гана