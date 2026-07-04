В ночь на 4 июля сборные Колумбии и Ганы стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команды проведут очный поединок на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по Киеву.

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Наставником Колумбии является Нестор Лоренсо. Сборную Ганы тренирует Карлуш Кейрош.

Колумбия заняла первое место в группе K. Результаты: Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0), Португалия (1:1).

Гана завершил квартет L на третьей позиции. Результаты: Панама (1:0), Англия (0:0), Хорватия (1:2).

Победитель противостояния Колумбия – Гана в 1/8 финала поборется со Швейцарией.

Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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