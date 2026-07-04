Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
В ночь на 4 июля сборные Колумбии и Ганы стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.
Команды проведут очный поединок на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставником Колумбии является Нестор Лоренсо. Сборную Ганы тренирует Карлуш Кейрош.
Колумбия заняла первое место в группе K. Результаты: Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0), Португалия (1:1).
Гана завершил квартет L на третьей позиции. Результаты: Панама (1:0), Англия (0:0), Хорватия (1:2).
Победитель противостояния Колумбия – Гана в 1/8 финала поборется со Швейцарией.
Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пономаренко может усилить португальский гранд
Швед впечатлен игрой Кейна на ЧМ-2026