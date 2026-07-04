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04.07.2026 04:30 – перерыв 1 : 0
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Чемпионат мира
04 июля 2026, 04:30 |
418
0

Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

04 июля 2026, 04:30 |
418
0
Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 4 июля сборные Колумбии и Ганы стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команды проведут очный поединок на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставником Колумбии является Нестор Лоренсо. Сборную Ганы тренирует Карлуш Кейрош.

Колумбия заняла первое место в группе K. Результаты: Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0), Португалия (1:1).

Гана завершил квартет L на третьей позиции. Результаты: Панама (1:0), Англия (0:0), Хорватия (1:2).

Победитель противостояния Колумбия – Гана в 1/8 финала поборется со Швейцарией.

Колумбия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Колумбия – Гана
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Трансляция матча В эфире

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События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Луис Хавьер Суарес.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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