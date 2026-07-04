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Чемпионат мира
04 июля 2026, 01:50 | Обновлено 04 июля 2026, 01:51
272
0

Король плей-офф. Месси побил рекорд Пеле и Мбаппе на чемпионатах мира

Благодаря забитому мячу в ворота Кабо-Верде у Лео теперь 12 голевых действий в плей-офф

04 июля 2026, 01:50 | Обновлено 04 июля 2026, 01:51
272
0
Король плей-офф. Месси побил рекорд Пеле и Мбаппе на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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39-летний аргентинский форвард Лионель Месси установил рекорд по количеству голевых действий в плей-офф чемпионатов мира.

В ночь на 4 июля Месси отличился в ворота Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026, забив шестой гол в карьере в плей-офф мундиалей.

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На счету Лео также 6 ассистов. С 12 результативными действиями в плей-офф ЧМ Месси превзошел показазатели Пеле и Килиана Мбаппе (по 11 у каждого).

Всего у Месси 20 голов за карьеру на ЧМ, 7 из которых – на мундиале этого года.

Месси сделал счет 1:0 в пользу Аргентины на 29-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Кабо-Верде.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу рекорд Пеле Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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