Король плей-офф. Месси побил рекорд Пеле и Мбаппе на чемпионатах мира
Благодаря забитому мячу в ворота Кабо-Верде у Лео теперь 12 голевых действий в плей-офф
39-летний аргентинский форвард Лионель Месси установил рекорд по количеству голевых действий в плей-офф чемпионатов мира.
В ночь на 4 июля Месси отличился в ворота Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026, забив шестой гол в карьере в плей-офф мундиалей.
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На счету Лео также 6 ассистов. С 12 результативными действиями в плей-офф ЧМ Месси превзошел показазатели Пеле и Килиана Мбаппе (по 11 у каждого).
Всего у Месси 20 голов за карьеру на ЧМ, 7 из которых – на мундиале этого года.
Месси сделал счет 1:0 в пользу Аргентины на 29-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Кабо-Верде.
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