Сборная Аргентини вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против команды Кабо-Верде.

На 29-й минуте счет открыл легендарный 39-летний форвард Лионель Месси, 1:0 в пользу действующих победителей мундиаля.

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Для Месси это уже 7-й гол на ЧМ-2026. На групповом этапе он оформил хет-трик в игре с Алжиром, дубль против Австрии и один раз забил в ворота Иордании.

Встреча Аргентины и Кабо-Верде стартовала 4 июля в 01:00 по Киеву на Хард Рок в Майами Гарденс. Победитель противостояния в 1/8 финала ЧМ встретится с Египтом.

❗️ ВИДЕО. Как Месси забил уже 7-й гол на ЧМ-2026, поразив ворота Кабо-Верде