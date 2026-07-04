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Чемпионат мира
04 июля 2026, 01:35 | Обновлено 04 июля 2026, 01:36
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ВИДЕО. Как Месси забил уже 7-й гол на ЧМ-2026, поразив ворота Кабо-Верде

Лионель вывел сборную Аргентини вперед в матче 1/16 финала на 29-й минуте встречи

04 июля 2026, 01:35 | Обновлено 04 июля 2026, 01:36
817
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ВИДЕО. Как Месси забил уже 7-й гол на ЧМ-2026, поразив ворота Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентини вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против команды Кабо-Верде.

На 29-й минуте счет открыл легендарный 39-летний форвард Лионель Месси, 1:0 в пользу действующих победителей мундиаля.

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Для Месси это уже 7-й гол на ЧМ-2026. На групповом этапе он оформил хет-трик в игре с Алжиром, дубль против Австрии и один раз забил в ворота Иордании.

Встреча Аргентины и Кабо-Верде стартовала 4 июля в 01:00 по Киеву на Хард Рок в Майами Гарденс. Победитель противостояния в 1/8 финала ЧМ встретится с Египтом.

❗️ ВИДЕО. Как Месси забил уже 7-й гол на ЧМ-2026, поразив ворота Кабо-Верде

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Неймовірно, звісно з Алжиром повинно було бути 0 голів завдяки  видаленню 100%  ну а далі пропуск другого  туру а не 2 голи, і пропуск 3 туру, а не гол. Ну це  все якби реально  все було а не батько Інфантіно керував. А зараз  будем знищувати  неймовірне  Кабо Верде, чую  Чергове Чм вже наше. Меся  ти кращий 
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