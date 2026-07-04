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04 июля 2026, 01:15 | Обновлено 04 июля 2026, 01:38
179
0

ВИДЕО. Новый гимн ЧМ–2026. США после победы спели легендарную песню

Футболисты и фанаты устроили мощный момент единения после матча с Австралией

04 июля 2026, 01:15 | Обновлено 04 июля 2026, 01:38
179
0
ВИДЕО. Новый гимн ЧМ–2026. США после победы спели легендарную песню
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США по футболу
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На чемпионате мира–2026 у сборной США появился свой неофициальный гимн. После победы над Австралией со счетом 2:0 на стадионе Lumen Field в Сиэтле футболисты и десятки тысяч болельщиков вместе спели легендарную песню Джона Денвера «Take Me Home, Country Roads».

По данным The Athletic, идея создать особенный музыкальный момент для американской команды возникла у представителей FIFA прямо во время матча. Главный стратегический директор ЧМ–2026 Эми Хопфингер увидела, как США приближаются к исторической победе, и решила, что именно этот момент может объединить игроков, фанатов и всю страну.

Сначала на стадионе включили хит Bon Jovi «Livin’ on a Prayer», однако футболисты были заняты послематчевыми рукопожатиями и командным кругом. А уже после этого зазвучала «Country Roads» – и именно она «зашла» и трибунам, и игрокам.

Фаны начали петь припев, игроки остались на поле и тоже присоединились к ним. Особенно эмоционально момент воспринял Себастиан Берхалтер, а капитан сборной США Тим Рим позже признался, что это была одна из тех сцен, когда трудно поверить в реальность происходящего.

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«Часть того, чтобы быть американцем, – это знать Country Roads. Мы все пели ее вместе», – сказал защитник сборной США Крис Ричардс.

Момент быстро стал вирусным в соцсетях. Сразу после матча количество прослушиваний «Take Me Home, Country Roads» на Spotify выросло на 74%, а запросы в Google по названию песни резко подскочили и оставались выше обычного уровня еще несколько дней.

Песня, которая вышла еще в 1971 году, давно занимает особое место в спортивной культуре. Ее используют команды и болельщики в разных странах, в том числе в американском студенческом спорте, а также в футболе. Однако для сборной США на домашнем чемпионате мира она получила новое значение.

«Это очень символическая песня для Америки», – отметил вингбек сборной США Макс Арфстен.

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Максим Лапченко Источник: The Athletic
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