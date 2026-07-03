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  4. Чемпион Европы в составе сборной Германии: «Я был ошеломлен»
Чемпионат мира
03 июля 2026, 23:13 |
518
0

Чемпион Европы в составе сборной Германии: «Я был ошеломлен»

Оливер Бирхофф не понимает, почему команда провалилась

03 июля 2026, 23:13 |
518
0
Чемпион Европы в составе сборной Германии: «Я был ошеломлен»
Twitter. Оливер Бирхофф
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Чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Германии Оливер Бирхофф оценил выступление команды на мундиале 2026 года.

«Конечно, я знаю, что может произойти на турнире. Но я был убежден, что этого не произойдет против Парагвая. Против Франции в 1/8 финала все было бы иначе. Можно было бы сказать: у них просто более высокий уровень.

Но на самом деле нужно было обыграть Парагвай. До самого конца я верил, что мы еще можем переломить ход игры и пройти дальше. Поэтому я был ошеломлен. И, конечно, вы понимаете и сочувствуете тому, что происходит в такие моменты. Ваш мир рушится.

Как человек, отвечающий за команду, вы теряете дар речи в такой момент и не знаете, как объяснить ситуацию. Вы думаете: как это могло произойти?» – заявил экс-игрок.

Сборная Германии дважды подряд на чемпионатах мира не выходила из группы, а в 2026 году выбыла на первой стадии плей-офф.

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Оливер Бирхофф сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Sport1.de
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