Египтянин забил рекордный автогол в истории чемпионатов мира

Сборные Австралии и Египта проводят матч 1/16 финала чемпионата мира. Эмам Ашур отметился быстрым голом в пользу африканской команды, но спустя тайм, на 55-й минуте его партнер Мохамед Хани срезал мяч в сетку своих ворот, и счет стал 1:1.

Этот автогол стал 13-м на чемпионате мира 2026 года и рекордным для мундиалей. Прошлое достижение было установлено восемь лет назад (12).

Добавим, что у Хани это второй мяч в свои ворот на этом чемпионате. В последний раз игроку так не везло 60 лет назад (Иван Вуцов из Болгарии).