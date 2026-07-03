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Чемпионат мира
03 июля 2026, 22:39 |
577
0

Египтянин забил рекордный автогол в истории чемпионатов мира

Мохамед Хани забил 13-й автогол на этом ЧМ

03 июля 2026, 22:39 |
577
0
Египтянин забил рекордный автогол в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Австралии и Египта проводят матч 1/16 финала чемпионата мира. Эмам Ашур отметился быстрым голом в пользу африканской команды, но спустя тайм, на 55-й минуте его партнер Мохамед Хани срезал мяч в сетку своих ворот, и счет стал 1:1.

Этот автогол стал 13-м на чемпионате мира 2026 года и рекордным для мундиалей. Прошлое достижение было установлено восемь лет назад (12).

Добавим, что у Хани это второй мяч в свои ворот на этом чемпионате. В последний раз игроку так не везло 60 лет назад (Иван Вуцов из Болгарии).

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Руслан Полищук Источник: Opta
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