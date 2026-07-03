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Чемпионат мира
03 июля 2026, 21:05 | Обновлено 03 июля 2026, 21:09
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Месси должен выиграть еще один Золотой мяч. Не для себя – для футбола

Журналисты France Football уже готовы голосовать

03 июля 2026, 21:05 | Обновлено 03 июля 2026, 21:09
961
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Месси должен выиграть еще один Золотой мяч. Не для себя – для футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Месси приехал на очередной ЧМ без шансов на Золотой мяч. Он не входил ни в топ-5, ни в топ-10, ни в топ-20 главных фаворитов. Да что там: Хвича, который не отправился на чемпионат мира, перед стартом турнира в США имел больше шансов на индивидуальную награду, чем Лео. А потом Аргентина стартовала на ЧМ. Месси забил трижды в первом матче. Дважды – во втором. В третьем не вышел на поле в стартовом составе – и всё равно отличился. Лучший бомбардир чемпионата мира здесь и сейчас. Можно даже так: лучший бомбардир чемпионатов мира за всю их историю. Сейчас Лео ещё и сетку простую получил, так что может продолжить бить рекорды. Впрочем, уже сейчас он входит в топ-5 главных претендентов на ЗМ. По мнению букмекера, у него больше шансов на индивидуальную награду, чем, например, у Ямаля. Месси снова в гонке за этим трофеем. Даже сейчас, когда на ЧМ он приехал не для того, чтобы побеждать, а просто получать удовольствие. Так выглядит величие.

В одном абзаце о карьере Лео. Месси – лучший. С учётом этого ЧМ или без него. Побитый рекорд Клозе? Ну, конечно, приятно, но на самом деле не так важно: Месси всем всё доказал гораздо раньше. Например, 4 года назад, когда выиграл для сборной Аргентины ЧМ. Без топ-состава. Серьёзно, все главные фавориты нынешнего мундиаля имеют более сильный набор футболистов, чем аргентинцы имели тогда. Но Лео вытащил. Побеждал со сборной на Копе. Выигрывал с «Барселоной». Много-много раз и титулов. Забивал. И забивал. И забивал ещё. Его рекорд в 91 гол за год – вечный. Такое не побить. А ещё Месси на топ-уровне уже 20 лет, ни один из которых нельзя назвать для него плохим. Человек прошел футбол, а на ЧМ приехал лишь для того, чтобы хорошо провести время – и продолжил шокировать соперников. Потому что не умеет по-другому. Потому что настолько лучше их. Не просто так Лео называют инопланетянином.

С формальностями покончили, теперь к сути: голы на ЧМ переоценены. Не конкретно в исполнении Месси, а в целом. Турнир раз в 4 года? Да, важный нюанс. Но ведь всего 8 матчей максимум. Весь сезон – 50-60 только за клуб. И среди последних также есть такие, которые приближают к трофею. Также есть такие, которые проходят в формате навылет. Труднее ли забивать за сборную, чем за клуб? Нет. Особенно если играешь за топовую национальную команду. Тот же Лукаку в составе Бельгии оформил аж 92 гола: так что, теперь среди лучших в истории? В клубе будешь играть против аутсайдеров чемпионатов, типа «Лечче», «Эльче» или «Вулверхэмптона», но в сборной даже на ЧМ встречаешься с Иорданией и Ираком, составы которых, хочу вам сказать, ненамного лучше или не лучше вообще. Голы в клубной футболке и в футболке национальной сборной – сопоставимые по ценности. Но почему-то забитые в тех 8 матчах – самые важные. Как-то неправильно, разве нет?

Getty Images/Global Images Ukraine

Просто сейчас Месси соревнуется за Золотой мяч с такими игроками, как Кейн, Дембеле, Олисе, Мбаппе и Ямаль. Первый забил 72 гола за сезон – второй результат в истории после Лео (у того однажды было 82). Харри отличился почти в каждом матче. В частности, во всех четвертьфиналах и полуфиналах ЛЧ. Машина. Пахал 10 месяцев – и продолжает на ЧМ. Дембеле выиграл ЛЧ. И да: снова с решающими голевыми действиями на поздних этапах. К этому триумфу шёл почти год. Ямаль в тинейджерском возрасте окончательно стал №1 в «Барселоне» – и справился с давлением. Уже был №2 в голосовании на ЗМ год назад, а с тех пор только прибавил в индивидуальной статистике. Олисе творил на поле чудеса. Ещё несколько ассистов – и рекорд по голевым передачам за сезон. Мбаппе просто много забивал. Но целый год. Издали, с близкого расстояния, под руководством нескольких тренеров и, в частности, в важных матчах. На ЧМ оформил невероятные 6+2 в 4 играх. Каждый из названных заслуживает признания.

А Месси «отдыхал» в МЛС, а затем забил в 3 матчах группового этапа на ЧМ. Во всех них Аргентина была фаворитом. И всё – теперь он соревнуется с теми, кто играл в футбол на топ-уровне целый год. Разве это справедливо? Насколько будет правильно, если Лео выиграет ЗМ за 8 хороших матчей, в то время как его конкуренты провели таких по 30–40? Тогда каждый получит сигнал, что клубный сезон ничего не стоит. Рекорды ничего не стоят. Тогда каждый поймёт, что в годы ЧМ можно целый сезон валять дурака – и это не уменьшит твои шансы на главную индивидуальную награду. Вся игра в футбол в такие годы будет сводиться всего к 8 матчам. Остальные – неважные и лишние. Ценность ЧМ должна быть высокой, я согласен – но не настолько, чтобы этот турнир становился единственным, победа в котором чего-то стоит. Если Месси снова выиграет Золотой мяч без клубного сезона как такового, доверие общества к награде и France Football будет окончательно утрачено.

И это хорошо. Более того: за это можно поболеть. Я не хейтер последних победителей Золотого мяча и согласен со всеми якобы спорными наградами последних лет: от Модрича до Родри и Дембеле. Но всё равно сама награда в её нынешнем формате – пережиток прошлого. Голосуют журналисты. В том числе из небольших стран, которые смотрят футбол редко или только хайлайты – но ценность голосов у всех одинаковая. Сам France Football регулярно промахивается со списком из 30 кандидатов. Однажды издание украло ЗМ у Левандовски. Последние церемонии игнорирует «Реал», что, да, вообще-то про «Реала» – но подрывает престиж награды. И это я ещё не говорю о том, что годами здесь не побеждают защитники и вратари. А помните тот скандал с перенесённым голосованием в год, когда мог выиграть Рибери? Почему Рафинья не оказался в тройке лучших в 2025? Золотой мяч – это больше о хайпе, чем о справедливости.

Кто-то должен с этим покончить. Скандалы последних лет не смогли. Как и неожиданные победители. Церемонии вручения награды до сих пор смотрят. Они до сих пор интересны аудитории. Всем до сих пор почему-то хочется узнать, что думают о футболе журналисты из Боливии и Новой Зеландии. Реформы необходимы. Возможно, не только они – но и отказ от Золотого мяч» в пользу какой-то другой награды с более справедливым голосованием. Для этого Золотой мяч от France Football должен умереть. Единственный способ – очередная победа Месси. Такая, которая точно была бы только за 8 матчей. Об игнорировании целого сезона. Не о справедливости – о ностальгии и хайпе. И большинство не сможет принять такого победителя. Признает величие Лео, потому что, ну, кем нужно быть, чтобы не признать? Но не примет такой выбор журналистов. Окончательно потеряет доверие к FF. Не будет воспринимать всерьёз церемонию через год. И ещё через год. Рейтинги упадут. Хейт усилится. И однажды France Football объявит: Золотого мяча больше нет.

Getty Images/Global Images Ukraine

И станет лучше. Возможно, несколько лет ниша будет пустовать, пока кто-то не возьмет на себя ответственность заменить France Football и вручать условную Золотую гетру. Уже со справедливыми голосованиями, в частности среди экспертов, футболистов и тренеров. Без скандалов. С наградой для Роберта за 2020 год задним числом. Кто-то сможет сделать лучше. Это не так уж и сложно. И футбол пойдёт дальше. На самом деле, с Золотым мячом или без него. Но станет чуть более справедливым. Чуть больше о поиске истины, а не о попытках хайпануть. Месси уже изменил футбол. После него не будет так, как было до него. Лео – выдающаяся фигура в истории этого вида спорта. И он уже сделал для него всё возможное на футбольном поле. А теперь может помочь ему и за его пределами. Достаточно просто продолжить забивать голы на ЧМ. Выиграть тот Золотой мяч и, для совершенства момента, в речи перед публикой намекнуть, что FF вручил его не тому.

Выиграл больше всех Золотых мячей и стал настолько больше этой награды, что похоронил её. Звучит красиво. Величественно. Легендарно. Лучшей точки для карьеры лучшего в истории просто не придумать. А если так… Ну что ж, пусть забивает на ЧМ и дальше. Не ради себя – ради футбола.

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статьи эксклюзив Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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Комментарии 14
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Яка різниця де Мессі зараз грає ,тим більш зараз МЛС вже має теж пристойний рівень.Головне що він і зараз грає яскравіше всіх і не втратив свій рівень ,як ветеран і як не граючи серед топонім боротьби.Рівень не втратив ось що вражає
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+1
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Навіщо йому він??
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Та нафіг він йому, хай молоді забирають. 
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0
А можна створити трофей під назвою "Мессібол" і давати його кожен рік Ліонелю, не для Мессі - для футболу
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0
Журналісти Франц футбаль постерали руки в мозолі, так голосували на гнома. Інших футболістів не існує, дайте йому одразу два золотих м'ячі. А ще краще зробіть щорічну винагороду пожиттєво Мессі. А чому б зараз не дати йому ще три м'яча, нащо чекати церемонію? Дайте йому вже одразу чотири золотих м'яча. 
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0
Если Англия -чемпион мира то автоматом Кейн - ЗМ.
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0
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мессі не може отримувати ЗМ лише через те що він мессі...він і так по цій самій причині забагато їх отримав
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-1
Гномессі сраний. Ніколи його не любив. І чому саме він має виграти ЗМ?
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-2
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