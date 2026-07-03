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Украина. Вторая лига
03 июля 2026, 21:16 |
470
0

Опытный воспитанник Шахтера нашел новый клуб

Запорожский «Металлург» объявил об уходе из клуба атакующего универсала

03 июля 2026, 21:16 |
470
0
Опытный воспитанник Шахтера нашел новый клуб
Владислав Нехтий
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Как стало известно Sport.ua, 34-летний полузащитник Владислав Нехтий, после вылета «Металлурга» из Первой лиги договорился с клубом о расторжении контракта и уже нашел новую команду. Двухкратный бронзовый призер чемпионата Казахстана и обладатель Кубка этой страны продолжит карьеру в составе новичка ПФЛ – «Брацлава» из Винницы.

Нехтий является воспитанником академий двух донецких клубов – «Металлурга» и «Шахтера». Дважды – сначала с «Колосом», а затем с «Металлистом» – он становился чемпионом Первой лиги. Также в составе харьковского клуба, который тогда еще назывался «Металл», получил малое золото Второй лиги. В разные годы выступал за «Шахтер-3», «Шахтер» U-21, казахстанские «Кайрат» (в его составе стал обладателем Кубка Казахстана) и «Кайсар», краматорский «Авангард», «Ильичевец», ФК «Полтава», ЛНЗ, «Ниву» (Бузовая) и «Металлург», цвета которого защищал с марта 2025 года.

Основную часть карьеры Владислав Нехтий провел в Первой лиге, где сыграл 214 матчей в чемпионате и еще 2 переходных. Если же брать отдельные клубы, то больше всего поединков он провел за «Колос» – 77.

Ранее Sport.ua сообщал об еще двух новичках, которые этим летом присоединились к «Брацлаву». Главным тренером винницкой команды является бывший наставник «Александрии» и молдавского «Шерифа» Юрий Гура.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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