Англия03 июля 2026, 19:37 |
619
0
Манчестер Сити продал защитника в Турцию
Натан Аке переходит в «Фенербахче»
03 июля 2026, 19:37 |
619
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке переходит в «Фенербахче». Переговоры между сторонами близки к завершению, и скоро последует официальное объявление о сделке.
Речь идет о полноценном трансфере за 9 млн евро, и еще до 2 миллионов «Сити» может получить в виде бонусов.
Нидерландскому футболисту 31 год, в «Манчестер Сити» он провел шесть сезонов после трансфера из «Борнмута» за 45 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 12 млн евро.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 июля 2026, 08:02 0
Каннингем хочет увидеть бой украинца с Бенавидесом
Футбол | 03 июля 2026, 08:56 5
Клуб решил помочь украинцу поддерживать форму
Футбол | 03.07.2026, 19:07
Бокс | 03.07.2026, 04:14
Футбол | 03.07.2026, 14:43
Комментарии 0
Популярные новости
02.07.2026, 07:01 1
02.07.2026, 09:25 2
02.07.2026, 07:02 6
02.07.2026, 10:42 1
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
01.07.2026, 21:44 22
01.07.2026, 16:06 11