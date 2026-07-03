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Англия
03 июля 2026, 19:37 |
619
0

Манчестер Сити продал защитника в Турцию

Натан Аке переходит в «Фенербахче»

03 июля 2026, 19:37 |
619
0
Манчестер Сити продал защитника в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке переходит в «Фенербахче». Переговоры между сторонами близки к завершению, и скоро последует официальное объявление о сделке.

Речь идет о полноценном трансфере за 9 млн евро, и еще до 2 миллионов «Сити» может получить в виде бонусов.

Нидерландскому футболисту 31 год, в «Манчестер Сити» он провел шесть сезонов после трансфера из «Борнмута» за 45 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 12 млн евро.

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Натан Аке Фенербахче Манчестер Сити трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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