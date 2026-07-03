Манчестер Сити продал защитника в Турцию

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке переходит в «Фенербахче». Переговоры между сторонами близки к завершению, и скоро последует официальное объявление о сделке.

Речь идет о полноценном трансфере за 9 млн евро, и еще до 2 миллионов «Сити» может получить в виде бонусов.

Нидерландскому футболисту 31 год, в «Манчестер Сити» он провел шесть сезонов после трансфера из «Борнмута» за 45 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 12 млн евро.