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  4. Колдун из Ганы: Месси будет в слезах после вылета от Кабо-Верде
Чемпионат мира
03 июля 2026, 19:17 |
522
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Колдун из Ганы: Месси будет в слезах после вылета от Кабо-Верде

Нана Кваку Бонсам обратил свой взор на Лионеля Месси

03 июля 2026, 19:17 |
522
1 Comments
Колдун из Ганы: Месси будет в слезах после вылета от Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам, известный тем, что наложил проклятие на форварда сборной Англии Гарри Кейна, сделал смелое предсказание относительно выступления Лионеля Месси на чемпионате мира.

По словам мага, после консультаций с высшими духовными силами и предками, ему стало известно, что Месси уже достиг своего предела в шесть голов на турнире. Духи сказали, что ему суждено промахнуться во время решающего пенальти в матче против неожиданной команды, что приведет к вылету Аргентины из соревнований.

«Месси будет плакать», – заявил колдун в видеоролике после завершения группового этапа. В 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против скромной команды Кабо-Верде. Кстати, Кейна маг «расколдовал», и англичанин снова феерит.

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Руслан Полищук Источник
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Цей клоун на рівному місці отримав паству років на 5. талантище)
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