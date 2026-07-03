Стало известно, сыграет ли Месси против Кабо-Верде
Лионель выйдет на поле с первых минут
Появилась информация о готовности 39-летнего лидера сборной Аргентины Лионеля Месси принять участие в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.
Как сообщает близкий к «альбиселесте» журналист Гастон Эдул, нападающий сыграет против кабовердинцев и выйдет на поле с первых минут. Как известно, предыдущий матч против Иордании Месси начал на скамейке запасных и присоединился к команде во втором тайме. По словам главного тренера Аргентины Лионеля Скалони, ветеран сам решил остаться в запасе.
Матч Аргентина – Кабо-Верде состоится в ночь на 4 июля. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.
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