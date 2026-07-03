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Чемпионат мира
03 июля 2026, 18:35 |
1560
0

Стало известно, сыграет ли Месси против Кабо-Верде

Лионель выйдет на поле с первых минут

03 июля 2026, 18:35 |
1560
0
Стало известно, сыграет ли Месси против Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Появилась информация о готовности 39-летнего лидера сборной Аргентины Лионеля Месси принять участие в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Как сообщает близкий к «альбиселесте» журналист Гастон Эдул, нападающий сыграет против кабовердинцев и выйдет на поле с первых минут. Как известно, предыдущий матч против Иордании Месси начал на скамейке запасных и присоединился к команде во втором тайме. По словам главного тренера Аргентины Лионеля Скалони, ветеран сам решил остаться в запасе.

Матч Аргентина – Кабо-Верде состоится в ночь на 4 июля. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу стартовые составы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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