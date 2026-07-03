Полесье расторгло контракт с легионером

Как стало известно Sport.ua, латвийский нападающий Даниэлс Радзениекс после двух лет в системе «Полесья» покинул житомирский клуб. Стороны договорились о расторжении контракта, действовавшего до 30 июня 2027 года.

19-летний балтийский гренадер (193 см) перебрался в Житомир летом 2024 года на правах свободного агента из рижского клуба «Супер Нова». За первую команду «Полесья» Радзениекс так и не дебютировал. За «Полесье-2» во Второй лиге он провел 3 матча и забил 1 мяч. В чемпионате Украины U-19 форвард сыграл 31 поединок, записав в свой актив 6 голов и 4 ассиста.

По имеющейся информации, Радзениекс продолжит карьеру в одном из клубов Латвии.

Ранее сообщалось, что еще один футболист с иностранным паспортом оказался не нужен Ротаню и окончательно ушел из «Полесья».