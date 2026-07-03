Стоит 60 миллионов. Ливерпуль нашел в Челси замену Салаху
Педру Нету может сменить клуб этим летом
«Ливерпуль» присмотрел себе 26-летнего вингера «Челси» и сборной Португалии Педру Нету.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, мерсисайдцы видят в португальце замену Мохамеду Салаху, который недавно покинул клуб. В то же время «Челси» не настроен на продажу футболиста, у которого контракт с клубом действует до 2031 года.
В прошлом сезоне Нету забил 10 голов и отдал 10 голевых передач в 52 матчах за «Челси» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. Ровно столько «синие» заплатили за игрока два года назад, когда выкупили его контракт у «Вулверхэмптона».
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