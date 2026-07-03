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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро
Германия
03 июля 2026, 09:45 |
1206
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро

Лука Лочошвили получил возможность поиграть в Бундеслиге

03 июля 2026, 09:45 |
1206
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро
fc.de
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Клуб немецкой Бундеслиги «Кельн» приобрел 28-летнего центрального защитника «Нюрнберга» и сборной Грузии Луку Лочошвили.

Сообщается, что новичок подписал с «козлами» контракт до лета 2029 года.

О сумме сделки стороны не информируют, но по данным из неофициальных источников, она составила 4,5 миллиона евро.

Лука Лочошвили с 2017 по 2020 годы был на контракте в «Динамо». Однако за первую команду киевлян он так и не провел ни одного официального поединка, выступая исключительно за дублеров.

Впоследствии играл за «Динамо» Тбилиси, австрийский «Вольфсберг», итальянские «Кремонезе» и «Салернитану», а летом минувшего года за 1 миллион евро перешел в «Нюрнберг», с которым провел сезон во Второй Бундеслиге.

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Лука Лочошвили Кельн Нюрнберг Динамо Киев трансферы Бундеслиги
Алексей Сливченко Источник: ФК Кельн
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