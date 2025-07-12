Нюрнберг потратил 1 млн евро на экс-центрбека Динамо

27-летний грузинский центрбек Лука Лочошвили перешел из итальянского «Кремонезе» в немецкий «Нюрнберг».

Подробности сделки клубы не афишируют, однако по неофициальной информации за Лочошвили «Нюрнберг» заплатил 1 миллион евро, а с самим футболистом подписал контракт на четыре года.

В последние полгода Лочошвили играл на правах аренды за «Салернитану».

В начале карьеры грузинский центрбек пребывал во второй команде киевского «Динамо». «Бело-синие» подписали Лочошвили за 300 тысяч евро из «Динамо» Тбилиси, а спустя три года отпустили защитника в этот же клуб свободным агентом.