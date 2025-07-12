Нюрнберг потратил 1 млн евро на экс-центрбека Динамо
Лука Лочошвили переехал из «Кремонезе» во Вторую Бундеслигу
27-летний грузинский центрбек Лука Лочошвили перешел из итальянского «Кремонезе» в немецкий «Нюрнберг».
Подробности сделки клубы не афишируют, однако по неофициальной информации за Лочошвили «Нюрнберг» заплатил 1 миллион евро, а с самим футболистом подписал контракт на четыре года.
В последние полгода Лочошвили играл на правах аренды за «Салернитану».
В начале карьеры грузинский центрбек пребывал во второй команде киевского «Динамо». «Бело-синие» подписали Лочошвили за 300 тысяч евро из «Динамо» Тбилиси, а спустя три года отпустили защитника в этот же клуб свободным агентом.
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