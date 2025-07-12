Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нюрнберг потратил 1 млн евро на экс-центрбека Динамо
Германия
12 июля 2025, 14:42 |
360
0

Нюрнберг потратил 1 млн евро на экс-центрбека Динамо

Лука Лочошвили переехал из «Кремонезе» во Вторую Бундеслигу

12 июля 2025, 14:42 |
360
0
Нюрнберг потратил 1 млн евро на экс-центрбека Динамо
fcn.de

27-летний грузинский центрбек Лука Лочошвили перешел из итальянского «Кремонезе» в немецкий «Нюрнберг».

Подробности сделки клубы не афишируют, однако по неофициальной информации за Лочошвили «Нюрнберг» заплатил 1 миллион евро, а с самим футболистом подписал контракт на четыре года.

В последние полгода Лочошвили играл на правах аренды за «Салернитану».

В начале карьеры грузинский центрбек пребывал во второй команде киевского «Динамо». «Бело-синие» подписали Лочошвили за 300 тысяч евро из «Динамо» Тбилиси, а спустя три года отпустили защитника в этот же клуб свободным агентом.

По теме:
Байер подписал американца, который является рекордсменом Эредивизи
Энцо МАРЕСКА – о вингере Челси: «Никто не говорил ему делать это»
ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал лидера нидерландского топ-клуба
Лука Лочошвили Нюрнберг Кремонезе трансферы Динамо Киев
Алексей Сливченко Источник: ФК Нюрнберг
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мусиала травмирован. 6 топ-вариантов новой «десятки» для Баварии
Футбол | 12 июля 2025, 08:00 4
Мусиала травмирован. 6 топ-вариантов новой «десятки» для Баварии
Мусиала травмирован. 6 топ-вариантов новой «десятки» для Баварии

Среди них целых 4 футболиста с опытом игры в Бундеслиге

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 11 июля 2025, 23:31 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
Футбол | 11.07.2025, 18:58
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Футбол | 12.07.2025, 04:45
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Футбол | 12.07.2025, 14:47
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
11.07.2025, 00:51 1
Футбол
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
11.07.2025, 00:35 6
Бокс
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
10.07.2025, 18:52 42
Футбол
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
11.07.2025, 09:36 1
Футбол
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем