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03 июля 2026, 01:17 | Обновлено 03 июля 2026, 01:18
104
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо сменил уже второй клуб за полгода

Евгений Чумак переехал из «Токтогула» в «Алгу»

03 июля 2026, 01:17 | Обновлено 03 июля 2026, 01:18
104
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо сменил уже второй клуб за полгода
ФК Алга Бишкек. Евгений Чумак
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30-летний украинский полузащитник Евгений Чумак сменил команду в чемпионате Кыргызстана: футболист покинул «Токтогул» и выбрал «Алгу» из Бишкека.

В новом клубе Евгений будет играть под 7-м номером, детали контракта на данный момент отсутствуют.

За шесть месяцев в составе «Токтогула» Чумак сыграл в 13 поединках, в которых забил ноль мячей и оформил три ассиста.

Полузащитник продолжил свой футбольный путь в Кыргызстане, который начал летом 2024-го. За два года Евгений сменил четыре клуба, до этого выступая за «ОшМУ» и «Кыргызалтын».

Чумак – воспитанник киевского «Динамо», который принял участие в семи поединках «бело-синих» и забил один мяч. В Украине Евгений также играл за «Звезду», «Карпаты», «Говерлу» и «Десну».

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Евгений Чумак чемпионат Кыргызстана по футболу трансферы Динамо Киев украинцы за границей Токтогул
Андрей Витренко Источник: Instagram
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