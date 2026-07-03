ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо сменил уже второй клуб за полгода

30-летний украинский полузащитник Евгений Чумак сменил команду в чемпионате Кыргызстана: футболист покинул «Токтогул» и выбрал «Алгу» из Бишкека.

В новом клубе Евгений будет играть под 7-м номером, детали контракта на данный момент отсутствуют.

За шесть месяцев в составе «Токтогула» Чумак сыграл в 13 поединках, в которых забил ноль мячей и оформил три ассиста.

Полузащитник продолжил свой футбольный путь в Кыргызстане, который начал летом 2024-го. За два года Евгений сменил четыре клуба, до этого выступая за «ОшМУ» и «Кыргызалтын».

Чумак – воспитанник киевского «Динамо», который принял участие в семи поединках «бело-синих» и забил один мяч. В Украине Евгений также играл за «Звезду», «Карпаты», «Говерлу» и «Десну».