Оярсабаль – седьмой лучший бомбардир в истории сборной Испании

29-летний нападающий Реал Сосьедад Микель Оярсабаль забил 28-й гол за национальную сборную Испании.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Австрии.

Забитый мяч в ворота австрийцев позволил Оярсабалю обойти Фернандо Морьентеса (27) в списке бомбардиров испанской сборной и выйти на 7-е место.

Для того чтобы повторить шестой лучший результат (Фернандо Йерро, 29 голов) «Фурии рохи», Оярсабалю нужно забить один гол.

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