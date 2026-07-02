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Чемпионат мира
02 июля 2026, 23:03 | Обновлено 02 июля 2026, 23:06
319
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Оярсабаль – седьмой лучший бомбардир в истории сборной Испании

Нападающий обошел в рейтинге бомбардиров Фернандо Морьентеса

02 июля 2026, 23:03 | Обновлено 02 июля 2026, 23:06
319
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Оярсабаль – седьмой лучший бомбардир в истории сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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29-летний нападающий Реал Сосьедад Микель Оярсабаль забил 28-й гол за национальную сборную Испании.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Австрии.

Забитый мяч в ворота австрийцев позволил Оярсабалю обойти Фернандо Морьентеса (27) в списке бомбардиров испанской сборной и выйти на 7-е место.

Для того чтобы повторить шестой лучший результат (Фернандо Йерро, 29 голов) «Фурии рохи», Оярсабалю нужно забить один гол.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании

  • 59 – Давид Вилья
  • 44 – Рауль
  • 38 – Фернандо Торрес
  • 37 – Альваро Мората
  • 35 – Давид Силва
  • 29 – Фернандо Йерро
  • 28 – Микель Оярсабаль
  • 27 – Фернандо Морьентес
  • 26 – Эмилио Бутрагеньо
  • 24 – Ферран Торрес
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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