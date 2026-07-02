Оярсабаль – седьмой лучший бомбардир в истории сборной Испании
Нападающий обошел в рейтинге бомбардиров Фернандо Морьентеса
29-летний нападающий Реал Сосьедад Микель Оярсабаль забил 28-й гол за национальную сборную Испании.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Австрии.
Забитый мяч в ворота австрийцев позволил Оярсабалю обойти Фернандо Морьентеса (27) в списке бомбардиров испанской сборной и выйти на 7-е место.
Для того чтобы повторить шестой лучший результат (Фернандо Йерро, 29 голов) «Фурии рохи», Оярсабалю нужно забить один гол.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании
- 59 – Давид Вилья
- 44 – Рауль
- 38 – Фернандо Торрес
- 37 – Альваро Мората
- 35 – Давид Силва
- 29 – Фернандо Йерро
- 28 – Микель Оярсабаль
- 27 – Фернандо Морьентес
- 26 – Эмилио Бутрагеньо
- 24 – Ферран Торрес
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