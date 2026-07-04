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  4. Реал готов побить трансферный рекорд и заплатить 250 млн евро
Испания
04 июля 2026, 04:32 |
454
0

Реал готов побить трансферный рекорд и заплатить 250 млн евро

Олисе может сменить клуб

04 июля 2026, 04:32 |
454
0
Реал готов побить трансферный рекорд и заплатить 250 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Лидер «Баварии» Майкл Олисе может в скором времени сменить клуб.

По информации испанских СМИ, мадридский клуб готов рассмотреть трансфер французского вингера за сумму около 250 миллионов евро, что стало бы самым дорогим переходом в истории футбола.

Олисе, который проводит яркий турнир и является одной из главных звезд ЧМ-2026, входит в список приоритетных целей «Реала». По данным источника, главный тренер мадридцев Жозе Моуринью видит в нём идеального универсального атакующего игрока, способного действовать как на фланге, так и в центре.

Несмотря на это, в Мадриде уверены: такая сумма может повлиять на переговорную позицию немецкого гранда, особенно если сам футболист выразит желание сменить клуб после чемпионата мира.

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трансферы Бавария Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Майкл Олисе
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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