Реал готов побить трансферный рекорд и заплатить 250 млн евро

Лидер «Баварии» Майкл Олисе может в скором времени сменить клуб.

По информации испанских СМИ, мадридский клуб готов рассмотреть трансфер французского вингера за сумму около 250 миллионов евро, что стало бы самым дорогим переходом в истории футбола.

Олисе, который проводит яркий турнир и является одной из главных звезд ЧМ-2026, входит в список приоритетных целей «Реала». По данным источника, главный тренер мадридцев Жозе Моуринью видит в нём идеального универсального атакующего игрока, способного действовать как на фланге, так и в центре.

Несмотря на это, в Мадриде уверены: такая сумма может повлиять на переговорную позицию немецкого гранда, особенно если сам футболист выразит желание сменить клуб после чемпионата мира.