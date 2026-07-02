ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ снова остался без главного тренера
Перейра покинул Ноттингем Форест
Клуб АПЛ Ноттингем Форест подтвердил увольнение наставника Витора Перейры. Лесники воспользовались пунктом, который позволил им разорвать соглашение.
Португальский специалист возглавил команду в феврале и сумел спасти Ноттингем Форест от вылета. Команда заняла 16-е место.
Перейра был четвертым тренером Лесников в сезоне после Нуну Эшпириту Санту, Анже Постекоглу и Шона Дайча.
Ожидается, что команду возглавит Оливер Гласнер.
Nottingham Forest can confirm that Vítor Pereira has left his role as Head Coach following the Club’s decision to exercise a mutual break clause in his contract.— Nottingham Forest (@NFFC) July 2, 2026
His coaching staff – Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop and Pedro Lopes – have also left the Club.… pic.twitter.com/myV1nW49pm
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