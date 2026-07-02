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Англия
02 июля 2026, 20:45 | Обновлено 02 июля 2026, 20:46
647
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ снова остался без главного тренера

Перейра покинул Ноттингем Форест

02 июля 2026, 20:45 | Обновлено 02 июля 2026, 20:46
647
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ снова остался без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Перейра
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Клуб АПЛ Ноттингем Форест подтвердил увольнение наставника Витора Перейры. Лесники воспользовались пунктом, который позволил им разорвать соглашение.

Португальский специалист возглавил команду в феврале и сумел спасти Ноттингем Форест от вылета. Команда заняла 16-е место.

Перейра был четвертым тренером Лесников в сезоне после Нуну Эшпириту Санту, Анже Постекоглу и Шона Дайча.

Ожидается, что команду возглавит Оливер Гласнер.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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