Клуб УПЛ предоставил Красничи статус свободного агента

По обоюдному согласию «Колос» из Ковалевки оставил полузащитник Альбин Красничи.

Игрок провел за «Колос» половину прошлого сезона, во время этого отрезка сыграл за первую команду 6 матчей в УПЛ (92 мин на поле) и один поединок в Кубке (90 мин на поле).

25-летний косовар переехал в УПЛ год назад, но после первой части сезона был возвращен на правах аренды в прошлый клуб «Приштину». Красничи оценивается в 375 тысяч евро.