Украина. Премьер лига02 июля 2026, 18:56 |
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Клуб УПЛ предоставил Красничи статус свободного агента
«Колос» из Ковалевки разорвал соглашение с Альбином Красничи
02 июля 2026, 18:56 |
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По обоюдному согласию «Колос» из Ковалевки оставил полузащитник Альбин Красничи.
Игрок провел за «Колос» половину прошлого сезона, во время этого отрезка сыграл за первую команду 6 матчей в УПЛ (92 мин на поле) и один поединок в Кубке (90 мин на поле).
25-летний косовар переехал в УПЛ год назад, но после первой части сезона был возвращен на правах аренды в прошлый клуб «Приштину». Красничи оценивается в 375 тысяч евро.
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