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  4. Клуб УПЛ предоставил Красничи статус свободного агента
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 18:56 |
661
0

Клуб УПЛ предоставил Красничи статус свободного агента

«Колос» из Ковалевки разорвал соглашение с Альбином Красничи

02 июля 2026, 18:56 |
661
0
Клуб УПЛ предоставил Красничи статус свободного агента
ФК Приштина. Альбин Красничи
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По обоюдному согласию «Колос» из Ковалевки оставил полузащитник Альбин Красничи.

Игрок провел за «Колос» половину прошлого сезона, во время этого отрезка сыграл за первую команду 6 матчей в УПЛ (92 мин на поле) и один поединок в Кубке (90 мин на поле).

25-летний косовар переехал в УПЛ год назад, но после первой части сезона был возвращен на правах аренды в прошлый клуб «Приштину». Красничи оценивается в 375 тысяч евро.

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Руслан Полищук Источник: ФК Колос Ковалевка
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