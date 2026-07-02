С Ямалем в старте. Испания и Австрия назвали составы на матч ЧМ
Стали известны составы сборных Испании и Австрии
Сборные Испании и Австрии открывают очередной игровой день на чемпионате мира. Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла свою группу, с большим отрывом опередив Кабо-Верде, Уругвай и Саудовскую Аравию. Ее соперник со скандалом попал в плей-офф после ничьей с Алжиром (3:3). Тот квартет выиграла Аргентина, а Иордания не набрала ни одного очка.
Де ла Фуэнте и Ральф Рангник определились со стартовыми составами на поединок, который стартует в 22:00.
🚨 OFFICIAL | The boys are ready.— Spanish Football (@SpainIsFootball) July 2, 2026
our XI for tonight's showdown in LA. 🔥🇪🇸#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z136FspdKh
Our XI. Time to deliver! 👊💥 #GemeinsamÖSTERREICH #ATeamOneFamily #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RlYEpm1MGw— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) July 2, 2026
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