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Чемпионат мира
02 июля 2026, 20:49 | Обновлено 02 июля 2026, 20:50
529
0

С Ямалем в старте. Испания и Австрия назвали составы на матч ЧМ

Стали известны составы сборных Испании и Австрии

02 июля 2026, 20:49 | Обновлено 02 июля 2026, 20:50
529
0
С Ямалем в старте. Испания и Австрия назвали составы на матч ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Испании и Австрии открывают очередной игровой день на чемпионате мира. Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла свою группу, с большим отрывом опередив Кабо-Верде, Уругвай и Саудовскую Аравию. Ее соперник со скандалом попал в плей-офф после ничьей с Алжиром (3:3). Тот квартет выиграла Аргентина, а Иордания не набрала ни одного очка.

Де ла Фуэнте и Ральф Рангник определились со стартовыми составами на поединок, который стартует в 22:00.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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