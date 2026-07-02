Лукаку объяснил, благодаря чему Бельгия совершила камбек против Сенегала

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над национальной командой Сенегала (3:2 в дополнительное время) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Матч был напряжённым, но мы выложились на полную. Мы уступали в счёте, но продемонстрировали характер. В таких матчах именно это и нужно. Сборная Сенегала — одна из лучших команд турнира. С технической, физической и тактической точек зрения это был действительно тяжёлый поединок. Но когда мы усилили интенсивность прессинга, когда вовремя подбирали второй мяч, наш командный дух проявился в полной мере, и мы выиграли матч».

Бельгия в 1/8 финала встретится с США.