Нагельсманн провел кризисную встречу. Тренера сборной Германии просят уйти

По информации немецких СМИ, сегодня состоялась кризисная встреча тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и руководства Немецкого футбольного союза.

В течение трех часов Нагельсманн объяснял, почему сборная вылетела в плей-офф от Парагвая в серии пенальти.

Сообщается, что в конце встречи наставнику посоветовали самому подать в отставку. Ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.

Проблема для федерации в том, что контракт Нагельсманна истекает только через два года, а зарплата специалиста составляет 8 миллионов евро в год.

В случае, если будет принято решение об увольнении, то придется выплачивать Нагельсманну большую компенсацию, поэтому чиновники хотели бы договориться с тренером иначе.