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Чемпионат мира
02 июля 2026, 19:05 | Обновлено 02 июля 2026, 19:32
1768
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Нагельсманн провел кризисную встречу. Тренера сборной Германии просят уйти

Юлиана Нагельсманна попросили самому подать в отставку

02 июля 2026, 19:05 | Обновлено 02 июля 2026, 19:32
1768
2 Comments
Нагельсманн провел кризисную встречу. Тренера сборной Германии просят уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
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По информации немецких СМИ, сегодня состоялась кризисная встреча тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и руководства Немецкого футбольного союза.

В течение трех часов Нагельсманн объяснял, почему сборная вылетела в плей-офф от Парагвая в серии пенальти.

Сообщается, что в конце встречи наставнику посоветовали самому подать в отставку. Ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.

Проблема для федерации в том, что контракт Нагельсманна истекает только через два года, а зарплата специалиста составляет 8 миллионов евро в год.

В случае, если будет принято решение об увольнении, то придется выплачивать Нагельсманну большую компенсацию, поэтому чиновники хотели бы договориться с тренером иначе.

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сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Kicker
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Нагельсман, як Ребров, самозакоханий любитель бабла. Він сам не піде. Він же сказав, якщо його не звільнять, він  буде працювати далі, а те що колись потужна бундес машина сьогодні виглядає, як якась китайська малолітражка, його не хвилює. Як то кажуть, бабло вище за все.
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Клопп новий трнер збірної 
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