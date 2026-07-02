Нагельсманн провел кризисную встречу. Тренера сборной Германии просят уйти
Юлиана Нагельсманна попросили самому подать в отставку
По информации немецких СМИ, сегодня состоялась кризисная встреча тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и руководства Немецкого футбольного союза.
В течение трех часов Нагельсманн объяснял, почему сборная вылетела в плей-офф от Парагвая в серии пенальти.
Сообщается, что в конце встречи наставнику посоветовали самому подать в отставку. Ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.
Проблема для федерации в том, что контракт Нагельсманна истекает только через два года, а зарплата специалиста составляет 8 миллионов евро в год.
В случае, если будет принято решение об увольнении, то придется выплачивать Нагельсманну большую компенсацию, поэтому чиновники хотели бы договориться с тренером иначе.
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