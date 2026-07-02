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Чемпионат мира
02 июля 2026, 16:47 | Обновлено 02 июля 2026, 17:48
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Сарр догнал Милла по голам среди африканских футболистов на одном ЧМ

Вспомним африканцев с самым большим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира

02 июля 2026, 16:47 | Обновлено 02 июля 2026, 17:48
231
0
Сарр догнал Милла по голам среди африканских футболистов на одном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаила Сарр
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28-летний нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Бельгии отметился своим четвертым голом на нынешнем мундиале.

До этого сенегалец забивал в ворота сборных Норвегии (дубль) и Ирака.

4 гола Сарра стали повторением достижения камерунца Роже Милла (также 4) по количеству забитых мячей африканскими футболистами в одном розыгрыше чемпионата мира.

Милла в 1990 году в составе сборной Камеруна отличился голами против сборных Румынии (дважды) и Колумбии (дважды).

Африканские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира

  • 4 – Исмаила Сарр (Сенегал), 2026
  • 4 – Роже Милла (Камерун), 1990
  • 3 – Йоан Висса (ДР Конго), 2026
  • 3 – Исмаэль Сайбари (Марокко), 2026
  • 3 – Асамоа Гьян (Гана), 2010
  • 3 – Папа Буба Диоп (Сенегал), 2002
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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